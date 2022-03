Le migliori web agency in Italia

Vorresti che il sito web della tua azienda comparisse tra i primi risultati di Google? Ti piacerebbe migliorarlo al fine di renderlo più fruibile per gli utenti? Necessiti di una strategia di marketing per aumentare le conversioni ma non hai idea di quale mettere in atto?

Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, significa che ti serve l’aiuto di una web agency, vale a dire un’azienda specializzata nell’individuare e mettere in pratica le migliori strategie volte a potenziare la tua presenza online.

E se ti stai chiedendo come si fa a trovare un’azienda che sia realmente capace di portarti al successo, allora questo è l’articolo che fa per te!

Dopo un’attenta analisi abbiamo incoronato come migliore web agency d’Italia Nextre Digital, un’agenzia web localizzata a Milano che offre servizi di web marketing e sviluppo web.

Oltre a Nextre Digital, in questo articolo troverai tutte le migliori web agency d’Italia e un breve riassunto dei servizi da esse offerti. Dunque, non tentennare oltre e scopri subito come migliorare il tuo sito web aziendale perché, come affermava saggiamente il noto “businessman” Harvey B. Mackay: “Non sei mai vecchio abbastanza per smettere di imparare”.

Perché affidarsi a una Web Agency invece che a un freelance

A voler essere onesti, le web agency non rappresentano l’unica soluzione a tua disposizione. Molti titolari d’azienda preferiscono infatti rivolgersi ai freelance, ossia ai liberi professionisti che svolgono le stesse mansioni delle web agency lavorando però in completa autonomia. La domanda è: rivolgersi a loro è davvero la scelta migliore?

La risposta è ovviamente no e adesso ti spiegheremo perché.

Per quanto ti possa tentare l’idea di avere un libero professionista al tuo servizio, sempre pronto e disponibile a venirti in aiuto, devi tenere presente il fatto che si tratterebbe pur sempre di una persona sola e, in quanto tale, con capacità umanamente limitate. Rivolgendoti a una web agency, al contrario, potresti contare su un’intera squadra di persone con competenze multidisciplinari, che lavorano in sinergia con il solo e unico obiettivo di migliorare il tuo business.

Considera inoltre che assai difficilmente un freelance arriverà a gestire un solo progetto alla volta, il che significa che, oltre a occuparsi del tuo sito web, ne dovrà gestire altri in contemporanea, con il risultato di non poterti garantire il 100% dell’attenzione, quanto meno non sempre.

Una web agency, al contrario, metterà una delle sue squadre esclusivamente al tuo servizio. Oltre a questo, affidandoti a un’agenzia web non avrai sorprese finali sul preventivo, che verrà concordato insieme a te prima di cominciare il lavoro, senza subire variazioni successive.

In conclusione, optare per una web agency rappresenta senz’altro la scelta più conveniente, a maggior ragione se desideri un miglioramento del tuo sito a 360°, che coinvolga cioè tutti i singoli aspetti. Tieni presente che un freelance tenderà a essere competente in un solo campo e assai difficilmente possiederà le competenze complete della squadra di una web agency.

Come significa tutto questo? Significa che potresti mettere il tuo prezioso sito web nelle mani di una persona esperta nel campo della SEO, ma scarsamente preparata nella gestione della marketing automation, con il risultato che il tuo sito brillerà nel primo aspetto per scarseggiare invece nel secondo. Un rischio, questo, che potrai tranquillamente evitare scegliendo di affidarti al team multidisciplinare di una web agency.

Le migliori web agency sul territorio italiano

Una volta compresi i motivi del perché sia meglio rivolgersi alle web agency anziché ai freelance, andiamo a scoprire insieme quali sono le migliori agenzie presenti sul territorio italiano. Per semplificare, terremo come riferimento cinque famose città della nostra Penisola, svelandoti qual è la web agency di riferimento per quella specifica area, cominciando da Milano.

Nextre Digital, Milano

Partiamo subito con il presentarti Nextre Digital, la migliore web agency a Milano sia sotto l’aspetto dei servizi offerti, sia per la grande attenzione che riserva ai propri clienti. L’obiettivo principale di quest’azienda è infatti quello di aiutare le imprese a conquistarsi il proprio spazio sul web: una missione che viene intrapresa grazie all’esperienza di 15 anni maturata dai professionisti di Nextre Digital nella realizzazione di siti web.

Esperienza che si è sviluppata di pari passo con la passione per questo lavoro, altro ingrediente fondamentale che contraddistingue questa agenzia web di Milano. Più nello specifico, Nextre Digital è specializzata nell’offrire i seguenti servizi:

sviluppo app, siti web e e-commerce , suggerendo ai clienti le migliori tecnologie da sfruttare per realizzare con successo i loro progetti;

, suggerendo ai clienti le migliori tecnologie da sfruttare per realizzare con successo i loro progetti; digital strategy , vale a dire l’individuazione e la messa in atto della migliore strategia possibile per portare l’azienda al successo, attraverso un’attenta opera di analisi e pianificazione;

, vale a dire l’individuazione e la messa in atto della migliore strategia possibile per portare l’azienda al successo, attraverso un’attenta opera di analisi e pianificazione; marketing analytics , che consiste nell’analizzare, misurare e gestire le performance delle attività online di un’azienda, al fine di procedere con strategie mirate e personalizzate;

, che consiste nell’analizzare, misurare e gestire le performance delle attività online di un’azienda, al fine di procedere con strategie mirate e personalizzate; consulenza SEO, con l’obiettivo di garantire gli obiettivi che il cliente vuole raggiungere: dall’aumento del traffico, a maggiori conversioni fino a migliorare la reputazione del brand online. Non a caso è definita la migliore Agenzia SEO a Milano.

A questi importanti strumenti, Nextre Digital associa un atteggiamento di grande sensibilità e attenzione ai desideri del cliente, che le ha permesso di guadagnarsi un posto di rilievo nella classifica delle migliori web agency di Milano.

Studio Samo, Bologna

Spostandoci in Emilia Romagna, più precisamente a Bologna, il punto di riferimento per il digital marketing è la web agency Studio Samo, attiva anch’essa da oltre dieci anni. Punto di forza di quest’azienda è la presenza di un team affiatato dalle competenze multidisciplinari, che opera a 360° al fine di migliorare la gestione dei siti web dei suoi clienti. Ciò avviene sfruttando quattro diverse “armi”:

SEO , ossia l’insieme delle strategie messe in atto al fine di ottimizzare il sito web per i motori di ricerca;

, ossia l’insieme delle strategie messe in atto al fine di ottimizzare il sito web per i motori di ricerca; social media marketing , cioè le strategie di comunicazione espressamente progettate per ottenere visibilità sui social;

, cioè le strategie di comunicazione espressamente progettate per ottenere visibilità sui social; pubblicità online , attraverso campagne personalizzate di Google Ads e Facebook Ads;

, attraverso campagne personalizzate di Google Ads e Facebook Ads; progetto digital marketing su misura per il cliente, vale a dire la tappa finale e più importante del lavoro.

Affinando e potenziando questi strumenti, i professionisti di Studio Samo sono in grado di trasformare radicalmente il sito web di un’azienda, aumentandone la visibilità e rendendola un vero e proprio punto di riferimento per il target cui si rivolge.

Webhero, Roma

Tra le numerosissime web agency presenti nella capitale, segnaliamo Webhero come una delle migliori. Il suo obiettivo è infatti quello di trasformare una piccola azienda in una grande azienda, attraverso l’utilizzo degli strumenti del marketing. Più nello specifico, la squadra di professionisti che opera in Webhero punterà a:

aumentare il traffico del sito web mediante l’applicazione di una strategia SEO mirata e, all’occorrenza, usufruendo dei servizi personalizzati di un consulente SEO ;

mediante l’applicazione di una mirata e, all’occorrenza, usufruendo dei servizi personalizzati di un ; creare un piano di marketing personalizzato che contempli l’utilizzo di SEO, social e advertising, al fine di conseguire un obiettivo preciso;

che contempli l’utilizzo di SEO, social e advertising, al fine di conseguire un obiettivo preciso; realizzare il perfetto e-commerce, attraverso la messa in atto di strategie vincenti frutto di un’analisi attenta del target di riferimento.

Grazie alle numerose collaborazioni con i migliori esperti del settore e al grande impegno della sua squadra di professionisti, Webhero è divenuta un autentico punto di riferimento per il marketing di Roma e dintorni.

SEO Cube, Napoli

Se la tua azienda opera a Napoli o nelle zone limitrofe, la tua web agency di riferimento non può che essere SEO Cube: un’agenzia altamente specializzata che si occupa d’individuare e mettere in atto le migliori strategie volte a migliorare la visibilità online dei siti web dei clienti. Fondata da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, due dei più noti e affermati professionisti del settore digital in Italia, quest’agenzia punta soprattutto a tre principali obiettivi:

offrire dei servizi mirati di consulenza SEO al fine di individuare e correggere gli errori che bloccano il rendimento dei siti su Google, migliorando al contempo la visibilità e il traffico del sito web;

al fine di individuare e correggere gli errori che bloccano il rendimento dei siti su Google, migliorando al contempo la visibilità e il traffico del sito web; pianificare e gestire campagne di link building , allo scopo di rendere il sito più autorevole agli occhi dei motori di ricerca;

, allo scopo di rendere il sito più autorevole agli occhi dei motori di ricerca; realizzazione di contenuti efficaci attraverso la scrittura di articoli SEO copywriting e di piani editoriali strategici.

Grazie alla notevoli capacità del suo team e alla grande attenzione dedicata ai progetti dei propri clienti, SEO Cube può tranquillamente essere considerata una delle agenzie web più autorevoli della zona.

Studio Cappello, Padova

Spostandoci nuovamente nel nord Italia, segnaliamo un’ultima, ragguardevole agenzia SEO, localizzata a Padova. Stiamo parlando di Studio Cappello, i cui elevati standard le hanno valso una serie d’importanti certificazioni, classificandola tra le web agency più note e prestigiose. Grazie al suo tema multidisciplinare e multilingua, il lavoro di Studio Cappello non ha confini ed è rivolto a migliorare il posizionamento e il traffico di qualsiasi azienda che decida di richiedere i suoi servizi.

Molti i settori di specializzazione offerti dall’agenzia: dal digital e social media advertising alla SEO, dalla comunicazione mirata nella Customer Journey del cliente al data driven marketing. Il tutto con l’obiettivo di portare al successo le aziende che ne fanno richiesta, sfruttando le tecnologie migliori e più innovative al fine di ottenere risultati concreti e soprattutto vincenti.

Sei pronto a scegliere la web agency più adatta al tuo progetto?

Se sei arrivato a leggere fino a qui, ti sarai convinto dell’importanza di rivolgerti alla migliore agenzia, vale a dire quella in grado di assicurarti il team più competente nella gestione del tuo progetto.

Del resto, tu per primo sei ben consapevole di quanto sia fondamentale avere un sito web che si riveli realmente efficace: un sito che sia ben posizionato sui motori di ricerca e capace di generare un elevato livello di traffico.

Per ottenere tutto questo, pertanto, l’unica maniera possibile è quella di trovare la web agency perfetta; quella che, oltre a vantare competenze certificate, sia capace di conquistarsi la tua fiducia, offrendoti un team di persone capaci di lavorare in sinergia per conseguire un unico obiettivo: la realizzazione del tuo grande progetto… e del tuo sogno.