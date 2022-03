Vuoi far crescere la tua azienda sul web? Far ottenere visibilità al tuo prodotto? Aumentare la tua brand awareness e le vendite?

…quale imprenditore non lo vorrebbe?

Per raggiungere tutti questi obiettivi hai bisogno di un’ottima strategia di digital marketing. E sai dove puoi trovarla? In un buon libro che tratta proprio questo argomento, come quello di Mirko Cuneo, intitolato “Il digital marketing per imprenditori”.

Qualche anno fa la digitalizzazione era ancora una frontiera. Chi vi si avventurava guadagnava un vantaggio competitivo sugli altri. Oggi, purtroppo, non è più così. Internet non è solamente utilizzato da tutti, è richiesto dal mercato stesso per potervi far parte.

Non basta avere un sito web per guadagnare punti rispetto ai tuoi competitor, perché tutti hanno un sito web.

Questa tendenza ha vissuto un’impennata proprio durante il periodo pandemico. Negli ultimi due anni praticamente tutte le aziende hanno iniziato a utilizzare in modo massiccio il web per dare visibilità a prodotti e servizi. In poche parole, per vendere.

In questo scenario, cosa ti permette davvero di distinguerti?

Non tanto il mezzo, quindi il digitale, ma il modo in cui lo usi.

In questo nuovo mondo fortemente digitalizzato sopravvivono coloro che conoscono i trucchi del web, i comportamenti degli utenti e che li sanno sfruttare per ottenere visibilità.

Come si imparano questi trucchi? Con un metodo vecchio come il mondo: studiando!

Se vuoi impostare delle campagne di web marketing potenti, attrarre sempre più pubblico in target e portare alle stelle le vendite dei tuoi prodotti o servizi, devi studiare le migliori strategie sui libri di digital marketing creati da imprenditori di successo.

E questo non vale solo per i big, ma anche per i piccoli imprenditori!

Vuoi vendere i tuoi prodotti di artigianato? Desideri più iscrizioni al tuo corso di yoga? Vuoi dare più visibilità alla data del concerto della tua band?

Tutto è raggiungibile con le strategie contenute nei libri sul digital marketing.

Ma attenzione!

Se il digital è in continua evoluzione, lo sono anche le strategie. Non puoi sperare di avere successo sul web con un libro scritto dieci anni fa. Ogni anno ci sono dei cambiamenti, ecco perché devi acquistare gli ultimi libri sul digital marketing se vuoi conoscere le tecniche funzionanti oggi.

Nel 2022, fresco di stampa, è uscito il libro di Mirko Cuneo “Il digital marketing per imprenditori”. Non il solito manuale già visto, ma un libro che possa essere utile a chi lo legge nei campi della vendita, del marketing e soprattutto del mindset.

Ebbene sì, è quest’ultimo tassello del puzzle a bloccare la maggior parte degli imprenditori. Alle migliori strategie di marketing e vendita digitale devi aggiungere lo sviluppo di un mindset vincente.

Questo è ciò che raramente emerge nei libri sul digital marketing, e il motivo che ha spinto l’imprenditore di successo Mirko Cuneo a spiegarlo ai professionisti di oggi.

Perché acquistare Il digital marketing per imprenditori

La digitalizzazione in Italia, rispetto ad altri Paesi del mondo, è ancora alle prime fasi. Tanti imprenditori oppongono resistenza, non vogliono allontanarsi da una forma mentis tradizionale che gli ha permesso di arrivare fin qui.

Tuttavia, i tempi cambiano. E ciò non deve essere visto come un evento negativo, bensì come un’opportunità.

Perché sia tale è però necessario cambiare mentalità, poiché non è possibile raggiungere un risultato diverso se ci si approccia sempre con lo stesso mindset. I migliori libri sul digital marketing fanno proprio questo: aiutare gli imprenditori a liberarsi da pregiudizi e falsi miti per affrontare le nuove sfide con la mentalità giusta.

E da chi impararla se non dal miglior business coach di Milano?

All’interno del libro Il marketing per imprenditori vengono ripresi concetti del marketing che sono stati validi fino ad ora per poi rivisitarli in base all’evoluzione del settore.

Tanto per fare un esempio, se finora hai utilizzato un funnel di vendita devi sapere che questa strategia non è più sufficiente. Nel web odierno puoi ottenere più risultati in minor tempo e con un più ridotto investimento attraverso il flywheel.

Non ne hai mai sentito parlare? Forse dovresti proprio leggere il libro!

Tra gli altri argomenti affrontati, scoprirai come creare contenuti per i tuoi potenziali clienti in poco tempo fornendogli le risposte che stanno cercando. Sul web vengono creati ogni giorno milioni di contenuti, e se non lo fai anche tu rischi di cadere nel dimenticatoio.

Come si creano contenuti accattivanti, video coinvolgenti, guide rivoluzionarie? Puoi impararlo velocemente e fare la differenza.

E ancora, dovresti acquistare Il digital marketing per imprenditori se vuoi scoprire come trovare nuovi clienti attraverso la lead generation. Esistono infatti delle campagne appositamente create per raccogliere nuovi contatti, ma questi devono essere in target se vuoi ottenere una conversione, trasformando un semplice contatto in un cliente.

Inoltre, nel mondo odierno non va assolutamente sottovalutata nemmeno l’assistenza clienti. Adesso che la vita si è spostata sul web, devi imparare a comunicare con i clienti che hanno problemi, a gestire le emergenze e a offrire supporto quando ricevi un reclamo. È la base del rapporto di fiducia con la tua community.

Tra i tanti altri argomenti che troverai ci sono tecniche per sfruttare al massimo un blog o un sito web, per utilizzare al meglio i social media, per ottenere traffico sia organico che dalla pubblicità, per sfruttare il tuo e-commerce e per prenderti cura dei tuoi clienti.

Infine, un altro motivo per acquistare il libro è il fatto che contiene dei bonus, come il corso realizzato direttamente da Mirko Cuneo.

Bonus vantaggiosi con l’acquisto del libro di Mirko Cuneo

I libri sul digital marketing per imprenditori sono il punto di partenza del cambiamento, ma come è possibile assimilare davvero i concetti presenti al loro interno? Mirko Cuneo ha pensato di aiutarti prevedendo due bonus in aggiunta al suo libro.

Il primo è l’accesso al corso per sviluppare la mentalità da imprenditore. Il corso è stato creato in prima persona da Mirko per aiutare imprenditori e liberi professionisti a sviluppare il giusto mindset per portare la propria attività al successo e raggiungere quindi la felicità sia professionale che personale.

D’altronde, conoscere a memoria qualche strategia non serve a nulla se non hai tu stesso una mente aperta ed elastica.

Il secondo bonus a cui puoi avere accesso consiste nella possibilità di prenotare una consulenza privata individuale con un coach che ti aiuti a personalizzare la tua strategia di crescita. Le strategie raccolte all’interno del libro sono frutto di test effettuati negli anni su aziende appartenenti a settori molto diversi tra loro. Tuttavia, tu potresti lavorare in un campo molto particolare e avere bisogno di adattare quelle tecniche al tuo settore affinché lavorino al massimo delle loro possibilità.

Questo è possibile attraverso la consulenza privata, grazie alla quale puoi modellare le strategie proprio sulla base della tua attività. In questo modo la crescita della tua azienda è assicurata!

Recensioni del libro “Il digital marketing per imprenditori” ecco cosa dicono

È stato il pubblico ad annoverare l’opera di Mirko Cuneo tra i libri sul digital marketing per imprenditori di successo poiché, ancor prima di finirlo, molti avevano già trovato tantissime strategie con cui rivoluzionare la propria attività. I concetti vengono sviscerati sotto molteplici punti di vista per permettere di adattarli a qualsiasi business.

Oggi le informazioni sono accessibili a tutti, ma in quanti sul web te le spiegano come sono davvero?

I lettori hanno trovato il libro interessante dal punto di vista dei concetti ma anche estremamente scorrevole nella lettura e semplice nella comprensione. Alcuni sono davvero arrivati a definirlo illuminante.

Tra i lettori ci sono marketers e imprenditori, non certo i primi arrivati. E loro stessi hanno dichiarato di aver trovato delle informazioni che non avevano mai scoperto nemmeno dopo innumerevoli corsi di marketing.

Il mondo corre veloce e gli imprenditori hanno bisogno di consigli immediati da poter applicare subito. Tanti hanno dichiarato di aver letto il libro in pochi giorni e di essere riusciti a mettere in pratica fin da subito i consigli contenuti al suo interno.

La saturazione di contenuti sul web ha portato molti a demoralizzarsi e, di conseguenza, a pubblicare meno risorse da mostrare a utenti e clienti. Questo libro ha rappresentato per tanti lo stimolo a ricominciare a pubblicare contenuti originali e in grado di distinguersi.

Insomma, è stata una vera rivelazione anche per persone avvezze a frequentare corsi e a leggere libri sul digital marketing. Ogni pagina contiene, infatti, dei consigli pratici applicabili subito dopo aver chiuso il libro.

Per le chiacchiere c’è il web, per chi invece vuole dare una reale svolta alla propria attività ci sono dei libri specifici come Il digital marketing per imprenditori.