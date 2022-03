La maggior parte delle persone era riluttante a fare trading o investire in Bitcoin. Tuttavia, l’aumento dei prezzi o del valore di questa valuta virtuale ha spinto molte persone a investire in essa. Ma questo enorme aumento dei prezzi comporta alcuni rischi. E gli investitori dovrebbero capire che Bitcoin è un asset speculativo per evitare di perdere i loro sudati soldi.

Un’entità anonima, Satoshi Nakamoto, ha lanciato Bitcoin nel 2009 dopo averlo spiegato in un white paper l’anno precedente. L’obiettivo era quello di introdurre un mezzo di transazione che non avesse bisogno di intermediari. Tuttavia, l’aumento del prezzo di questa valuta virtuale ha spinto le persone a considerarla un investimento. Poiché il limite di offerta di Bitcoin è di 21 milioni di token, la maggior parte delle persone pensa che il suo valore aumenterà man mano che il mondo si avvicina a questo limite.

Di conseguenza, molte persone stanno acquistando questa valuta virtuale su piattaforme come BitIQ utilizzando denaro fiat. Chiamate anche exchange di criptovalute, queste piattaforme consentono alle persone di scambiare denaro fiat con bitcoin. Ma Bitcoin è un asset speculativo per i seguenti motivi.

Bitcoin non genera reddito

Alcune persone paragonano Bitcoin all'oro fisico. Questo perché ha un’offerta limitata e non genera reddito. Idealmente, vendi Bitcoin per ottenere il suo valore. E puoi trasferire questa valuta virtuale attraverso un sistema peer-to-peer, allo stesso modo in cui funziona l’oro.

Ma uno dei motivi del nervosismo della gente riguardo a questa valuta virtuale è che sfida i ruoli tradizionali delle banche centrali. Tradizionalmente, le banche lavorano come intermediari che forniscono prestiti dai depositi che ottengono dalle banche centrali convenzionali. Per garantire la stabilità dei prezzi del prestatore, le banche centrali utilizzano il loro tasso di finanziamento come leva. L’introduzione di Bitcoin elimina le banche perché le persone possono trasferire la criptovaluta tramite un sistema peer-to-peer.

Drammatico aumento dei prezzi

Anche il recente drammatico aumento del valore di Bitcoin è un altro motivo di preoccupazione. Alcune persone temono che il mercato dei Bitcoin possa crollare in qualsiasi momento. Pertanto, alcune persone temono che la festa di Bitcoin possa finire in lacrime. La volatilità che il prezzo di Bitcoin ha mostrato nel corso degli anni spinge alcune persone a pensare che potrebbe finire per essere così.

Il fattore Blockchain

Blockchain, la tecnologia alla base di Bitcoin, può potenzialmente rivoluzionare l’intero settore finanziario. Questo perché la blockchain incorpora un registro digitale per le transazioni finanziarie migliorando la trasparenza. Questo registro registra le transazioni Bitcoin in ordine cronologico, a seconda di come le persone effettuano transazioni sulla rete peer-to-peer.

In sostanza, questa tecnologia consente alle persone di scambiare valore in un ambiente in cui i pari hanno interessi conflittuali ma non devono coinvolgere intermediari fidati. In effetti, questo elimina la necessità di società finanziarie tradizionali come le banche.

L’utilizzo della tecnologia blockchain può estendersi a tutto ciò che ha valore e le persone possono scambiarlo. Indipendentemente dal potenziale della tecnologia blockchain e dall’ampiezza delle sue applicazioni, alcune persone pensano che Bitcoin abbia rischi sostanziali e reali.

Volatilità e rendimenti

Come suggerito, Bitcoin è una risorsa digitale molto volatile. Anche se questo potrebbe essere fantastico durante i periodi buoni, può essere devastante per un investitore durante i momenti difficili. Ecco perché gli investitori considerano la volatilità e i rendimenti di un’attività quando decidono cosa tenere.

Tuttavia, gli investitori con un forte appetito per tale rischio possono investire in questo asset volatile. Ad esempio, gli hedge fund e le banche di investimento possono prendere in considerazione attività ad alto rischio. Ma gli investitori con un basso desiderio di rischi possono evitare Bitcoin.

Altri motivi per cui molte persone vedono Bitcoin come un bene speculativo includono:

Una classica possibilità di bolle

Rischi normativi

eccedenza di valore

Nonostante la sua natura speculativa, Bitcoin ha sempre attratto investitori di ogni ceto sociale. Tuttavia, prenditi il tuo tempo per conoscere questa valuta virtuale per prendere decisioni di investimento Bitcoin più informate!