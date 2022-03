Sabato 19 marzo, alle ore 17.00 inaugurazione del Salone Nazionale più longevo d’Italia. Sfilate, passerelle e cooking show con lo chef stellato Daniele Persegani dalla “Prova del cuoco” di Rai1 1000 abiti in passerella, 7500 m quadri di esposizione, 150 stand e un programma di eventi lungo nove giorni. Questo e molto altro è Sposami, il Salone del Matrimonio e della casa più longevo d’Italia, che torna in scena dal 19 al 27 marzo al centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

L’emozione sarà come quella delle prime volte, perché la Fiera compie 18 anni, diventa maggiorenne e festeggerà questo importante compleanno con tante novità e sorprese. Il sipario si aprirà ufficialmente alle 17.00 e a tagliare il nastro inaugurale sarà l’assessore Regionale al Turismo Manlio Messina, con l’assessore alle attività produttive del Comune di Catania, Ludovico Balsamo, il presidente dell’IRFIS, Giacomo Gargano, il presidente nazionale reggente di Assowedding & Luxury –Confindustria, Antonello Biriaco, il segretario

nazionale del Codacons Francesco Tanasi,Marco Mirabella, general manager di èxpo e, l’imprenditore Aurelio Trubia, in rappresentanza dei 150 stand più belli d’Italia.

“Sposami è una miniera preziosa di idee brillanti e innovative, avvolte in un’atmosfera stimolante e romantica – dichiara Marco Mirabella, general manager èxpo – .Per le coppie due piani interi di esposizione, sfilate, eventi e la possibilità di vincere un intero Matrimonio. Qui alle Ciminiere, i migliori top player del settore, sapranno rispondere a tutte le curiosità delle coppie, accompagnandole in uno dei momenti più importanti della loro vita. Sposami, è la perfetta compagna di viaggio che da 18 anni, organizza il Salone

della Sposa e della Casa – unica fiera nazionale più longeva d’Italia – spettacolare, magnetica, cool e autorevole”.

Dopo l’apertura ufficiale del wedding party e una passeggiata lungo i corridoi de Le Ciminiere, per l’intero pomeriggio sono previste esibizioni e show. Ad aprire gli eventi sarà lo chef stellato, Daniele Persegani che direttamente dalla trasmissione Rai “La Prova del Cuoco” si esibirà in uno spettacolare cooking show alle 17.15 all’interno dello stand di Stosa Store Catania. Seguirà alle 18.00 nel palco dell’area eventi, con la conduzione di Emanuele Bettino la sfilata delle nuove collezioni di sposa e cerimonia di Eterna Sposa. A

chiudere in bellezza saranno bollicine e torte offerte da Ortensia Prestipino. Per 9 giorni, Sposami sarà la passerella privilegiata per conoscere le ispirazioni più glamour della moda

sposa 2023: abiti classici, anticonvenzionali, corti, con lo strascico, con pizzi, ricchi di ricami e applicazioni.

Silhouette principesche, nuovi, ruches ribelli e completi minimal, con un’unica parola d’ordine: leggerezza, intesa come libertà e voglia di esprimere semplicità.

Si parlerà anche del nuovo modo di vivere la casa, con le ultime tendenze del design che si ispirano ad oggetti- totem e forme avvolgenti. I materiali si fanno sostenibili e le forme organiche. Ma soprattutto, la riscoperta del comfort con elementi sofisticati che rappresentino stile e personalità.

Proposte su misura per le esigenze di tutte le coppie: le maggiori “firme” della moda sposi, le location più suggestive, i ristoranti più raffinati, gli studi fotografici di tendenza, e poi ancora banqueting, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, liste nozze, musica e intrattenimento ed infine addobbi floreali, hair style & make-up sposa, fedi nuziali, oreficeria, gioielleria e arredamenti.

Unico in Italia, il concorso “Il Matrimonio Perfetto”, che regalerà alla coppia vincitrice, decretata nella finale del 27 marzo, un interno matrimonio del valore di € 26,878 offerto da: Alessandro Grasso Fotografo, Antica Meridiana, Arredotre, Blue Sound2,Buda eventi wedding and party planner, Cafè Express Intrattenimento; Spettacoli, Eterna Sposa, Geni Maison, Il Barbiere–Modhair, Novias wedding store, Officina del Viaggio, Paula Niculita Make-up Artist; Image Maker, Samantha Lizzio, Sangiorgio 1966, Simone Borzí Cinematic

Productions, Softcar Autonoleggi-Matrimoni, Cerimonie, Eventi Catania, Stosa Store Catania e Studiolab di Gino Consentino.

Ad esaltare la bellezza degli sposi con il suo tocco elegante ed originale, ci sarà anche per questa edizione, il Wedding Consultant, Salvo Presti Presenza immancabile le telecamere di Wedding Tv che racconteranno i momenti più belli della Fiera, con l’esilarante conduzione di Marco Renzi e Naima Di Mari, che per la prima volta, porteranno la coppia vincitrice del concorso all’interno di un nuovo format televisivo,” Un amore così grande”.

In primo piano anche lo stand della Regione Siciliana – Assessorato al turismo, per promuovere la Sicilia anche come destination wedding, con l’obiettivo di qualificare la nostra offerta per rispondere alla domanda di eventi di lusso proveniente sia dai Paesi europei, sia da mercati emergenti.

Per le future coppie, sarà l’occasione per scoprire gli angoli più suggestivi della Sicilia da scegliere per il proprio evento di nozze o per un servizio fotografico da sogno che diventi una nuova narrazione romantica per borghi, piazze, ville e giardini storici, ma anche baie, spiagge e boschi con panorami mozzafiato.

Un’ulteriore occasione per le oltre 150 imprese presenti sarà l’info point di IRFIS – Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, nel quale verranno presentati anche i contributi in favore delle realtà imprenditoriali isolane, danneggiate dall’emergenza epidemiologica, specie nel settore dell’ospitalità.

Preziosa anche la partnership con AssoWedding & Luxury – Confindustria, che aggrega le imprese della filiera eventi e matrimoni.

A garantire un matrimonio “senza sorprese” il patrocinio del Codacons – dipartimento grandi eventi Sicilia che farà da garante dei diritti del consumatore.

Sponsor tecnico della 18esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania.

Domenica 20, giornata fitta di appuntamenti. A scaldare l’atmosfera dalle 12.00 nell’area del Wedding Taste, a cura dell’associazione Cuochi di Catania, coordinata dalla chef Alessandra Ragusa, e il supporto di Elexctrolux Professional, CTA Soluzioni e Decò, ci penserà il cooking show di Dakoki.

Alle 17.00 prelibatezze e bontà con il wedding cake show, che punterà l’attenzione sui capolavori realizzati dal Beauty Garden, Castello delle Aci e ancora una volta Dakoky che realizzeranno live delle squisitissime torte. Alla dolce sfida dei maestri pasticcieri, seguirà la degustazione finale e la scelta del vincitore, decretata da una giuria tecnica composta dall’associazione Duciezio. Alle 18.00 “menu’ di nozze” a cura di Opificium Spazio.

Contestualmente luci puntate nell’area eventi su Francesco Dispinzieri, fotografo, che alle 17.30 proporrà i suoi “Amori obiettivi”. Alle 17.45 passerella di moda con la sfilata della collezione uomo 2022/2023 – Suit; Alle 18.15 spettacolo “All the jazz” a cura della Compagnia Cafe’ Express intrattenimento spettacoli.

Kea Atelier alle 18.30 darà un tocco di primavera con la sfilata sposa dal titolo “Amori Innovation Spring Summer”. Alle 19.00 le proiezioni di due maestri della fotografia e dei video, rispettivamente Alessandro Grasso e Simone Borzi’. A chiudere in bellezza alle 19.15 la sfilata di Dama Spose che proporrà la “Collezione Dea”.

Si può scaricare l’invito omaggio per entrare GRATIS in fiera dal lunedì al sabato sul sito

www.sposamiexpo.it.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal 19 al 27 marzo, da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 19 marzo alle ore 16.00. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).