Veradea Materasso è un’azienda italiana che produce e vende materassi e cuscini durevoli, di alta qualità, certificati OEKO TEX 100 e come dispositivi medici di classe 1, garantiti 10 anni. La sua mission è migliore il benessere fisico e psichico, a partire da momenti fondamentali nella giornata e nella vita di una persona: il sonno, il relax e il riposo. Coniugando passione e sapienza artigiana alla sperimentazione tecnologica, Veradea Materasso ha creato due innovativi tipi di materasso, il Veradea Memory Gel e il Veradea Ibrido, per soddisfare ogni esigenza di comfort e riposo rigenerante durante il sonno. I materassi Veredea vengono consegnati in tutta Italia, in pochi giorni, con modalità di spedizioni eco-frendly e con imballaggi compatti, sottovuoto, confezionati in modo da essere comodi da trasportare e maneggiare.

Composizione interna

Quando si deve scegliere un materasso, la prima cosa che bisogna considerare è la composizione interna, vale a dire il materiale utilizzato e la struttura stessa del materasso. Da questo dipende il tipo di supporto che avrà il nostro corpo quando ci si sdraia sopra e durante le ore di sonno. I materasso in memory Veradea è realizzata in memory foam, una schiuma poliuretanica con prerogative ottime per la realizzazione di materassi, come la durabilità, l’igiene e il costo di produzione contenuto.

La lastra principale in memory foam di questo materasso è di 20 cm di spessore e divisa in 7 zone di sostegno per mantenere una corretta posizione del corpo. Sopra questa, cucito direttamente alla fodera, c’è uno strato di circa 5 centimetri di spessore, in memory gel soffice, traspirante e termoregolante, adatto a tutte le posizioni durante il sonno, per donare ancora più comfort a chi dorme.

Dimensioni

La scelta del materasso deve essere fatta anche in base alle dimensioni, principalmente a seconda del letto su cui verrà poggiato. Le misure standard del Veradea Memory Gel sono tre: matrimoniale della misura di 160×190 cm, a una piazza e mezzo di 120x190cm e singolo di 80×190.

È, però, possibile fare richiesta di tagli personalizzati, più larghi o più lunghi, secondo le esigenze e il desiderio dell’utilizzatore finale. L’altezza del materasso invece resta fissa sui 25 cm, composi, come detto da uno strato di memory foam di 20 cm e uno in memory gel di 5 cm.

Ergonomia e durezza

Per il comfort e la salute della colonna vertebrale e dell’intero scheletro di chi dorme su un materasso foam, ergonomia e durezza sono due caratteristiche fondamentali da valutare prima dell’acquisto. Il materasso in memory Veradea mantiene un supporto al corpo fermo e non subisce deformazioni. Ha un grado di rigidità alto (8 su 10), tanto da essere considerato a tutti gli effetti un materasso ortopedico, un dispositivo sanitario indicato per chi ha ricevuto una particolare prescrizione medica.

Rivestimento esterno

Non ultima, va fatta una valutazione anche del rivestimento esterno del materasso. La fodera del materasso in memory Veradea è in microfibra e cotone, fibre che garantiscono, oltre alla lunga durata nel tempo, una buona traspirabilità per il ricircolo dell’aria e la dispersione dell’umidità che il corpo rilascia durante il sonno. Grazie a una zip che si apre lungo tutto il perimetro , il rivestimento del materasso è totalmente sfoderabile e lavabile a secco. La copertura del Veradea Memory Gel non è lavabile in lavatrice, a causa, come detto in precedenza, dello strato di memory gel cucito ad essa.

Certificazioni e garanzia

I materassi Veradea hanno il marchio OEKO TEX 100, sistema di certificazione a cura dell’Associazione internazionale di Ricerca e Controllo nel settore dell’ecologia tessile, costituita da istituti di ricerca che si occupano di controllare e certificare la qualità dei materiali e delle fasi di lavorazione nel campo dell’industria e dell’artigianato tessile. Inoltre sono considerati dispositivi medici di classe 1 e come tali detraibili in fase di dichiarazione dei redditi e hanno una garanzia di 10 anni. Si acquistano online, sul sito veradea-materasso.com o nei negozi Veradea, a Salerno, a Manfredonia (provincia di Foggia) e a Roma, dove sono aperti quattro punti vendita.