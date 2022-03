L’arte del nostro secolo nel catalogo del Critico d’arte Melinda Miceli

da Melinda Miceli – Il catalogo cartaceo “L’arte del nostro secolo” delinea l’appuntamento imperdibile e contemporaneo che mette in dialogo molti dipinti drammatici, simbolici e allegorici di maestri contemporanei, foto artistiche e digitali, poesie. Dai confronti più formali e immediatamente visibili, derivanti dagli accostamenti di toni, stili, atmosfere, a quelli più concettuali, sottolineando come gli artisti abbiano lavorato a una vera e propria topografia dei turbamenti epocali. In un continuo rimando tra immagini, simboli e affinità, il percorso prosegue con l’esposizione che richiama il tema della morte e della lotta tra luce e oscurità, del rapporto fra passato e presente. Sarà pubblicato il 27 marzo 2022.

Questo è stato il Certamen, l’ultimo tour prima della pandemia che ha sconvolto le abitudini di interi continenti. Poi Pandemia, dedicata appunto al morbo e al suo significato esistenziale: un monito per richiamare l’Uomo a una visione meno materialista e consumista.

Le immagini e le foto rispecchiano il dramma di una profonda crisi valoriale, con colori acidi che si dissolvono, con una pregnanza disarmonica uno dentro l’altro in modo invadente. Ed eccoci al Catalogo del Premio Giotto, Colui che ha rivoluzionato la pittura medioevale, fedele ai soggetti perlopiù religiosi del Suo tempo ma con un’idea della prospettiva che rispecchiava l’amore per la concretezza della realtà terrena.

Nuovamente un nome segnaletico “Specchio del nostro tempo”. Artisti che, con tecniche diverse, hanno mirabilmente rappresentato storia e quotidianità di chi mai si arrenderà alla mercificazione del proprio sguardo, nato nell’Anima prima che nell’occhio, si sono presentati a Visitatori assetati di Bellezza. Ora, grazie all’impegno immane ed etico della Scrittrice Stendhaliana Melinda Miceli possiamo concederci di tenere tra le mani un Catalogo di carta.

” La Nota Collezione delle Cattedrali è un viaggio artistico volto a recuperare ed evocare il sacro nell’arte contemporanea, che mette in scena gli artisti dell’Enciclopedia d’arte italiana. Questa la Missione del critico d’arte Melinda Miceli che scrive: “Vista la regressione culturale nel campo umanistico, artistico ed evolutivo dell’Uomo, il Certamen sulle Cattedrali dell’Occidente scende in campo per la difesa degli Antichi valori e canoni che contraddistinguono da sempre l’Arte e i Suoi grandi protagonisti. “. Melinda Miceli

Profondamente contemporaneo ma anche atemporale è il modus di esprimere il senso del Sacro nella celebre collezione delle Cattedrali, dove gli artisti ci conducono nelle trame della bellezza divina e della simbologia tipica dell’arte colta”. Missione portata avanti con perizia e passione e che ha lasciato traccia storica di sè nell’arte contemporanea, creando un vero e proprio movimento artistico internazionale con tanto di “manifesto culturale” pubblicato su svariate riviste anche spagnole e francesi

Artisti aderenti: Sebastiano Cosimo Auteri, Pasquale Viscuso, Mimmo Allegra, Luigi Messina, Gianna Eterno, Antonina Giunta, Armando Nigro, Vincenzo Presenti, Navelles La Rosà, Francesco Sincero, Roberto Lutri, Sandro Masala, Chiara Romeo, Lucia Caccamo.

Sezione Vip: Antonio Manzi, Melinda Miceli, Emiliano Alfonsi, Anna Maria Guarnieri, Marc Fishman, Delta Na, Sensi Lorente.

Sezione poesia: Alessandra Marinacci, Salvatore Ferla, Antonio de Liero Vollaro, Gian Luca Gori e Rino Logiacco (The Jacket)

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d’arte e direttore artistico onorifico di International Art Prize Giotto, Certamen internazionale sulle Cattedrali, International literary Stupor mundi.

Melinda Miceli