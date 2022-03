La salute e la sicurezza sul lavoro dipendono anche dagli strumenti a disposizione del lavoratore. Nel caso dei trasportatori uno strumento molto importante è il carrello saliscale elettrico. I saliscale elettrici garantiscono sicurezza e salute del lavoratore. Fare tutto per prevenire infortuni ed incidenti sul lavoro non solo è un dovere per ciascuna impresa ma anche un modo per avere sempre operativi tutti i lavoratori. Gli operatori grazie al carrello saliscale elettrico non soffrono di mal di schiena e non si infortuneranno. La sicurezza dei carrelli elettrici è massima grazie alla funzione di bilanciamento elettronico del peso che permette di sollevare il carico e di portarlo dove si desidera senza alcuna fatica.

I trasporti e l’intralogistica sono settori dove il personale è molto a rischio di incidenti. Si tratta di lavori usuranti. La zona del corpo più a rischio è quella lombare. Grazie al carrello saliscale elettrico la schiena è protetta anche perchè funziona in posizione eretta. La movimentazione di carichi pesanti, senza ausili o con mezzi inappropriati, evita all’operatore problemi a livello fisico, in particolare alla schiena. Grazie al dispositivo le attività di trasporto sono meno faticose, più agevoli e più sicure.

In commercio vi sono due tipologie di carrelli elettrici. I saliscale a ruote sono piuttosto facili da usare. Occupano poco spazio e sono ripiegabili. Si trasportano con praticità lungo i corridoi. Possono sostenere un carico da 250 kg. Vanno bene quindi anche spostare elettrodomestici, mobili, serramenti. Le ditte di traslochi sono i principali acquirenti ma anche attività commerciali o aziendali che devono spostare merce in modo rapido. Le ruote sono di gomma e anti-traccia e non rovinano i pavimenti. Il carrello saliscale cingolato sostiene un peso maggiore (fino a 300 kg) e dispone di una solida base per il carico da trasportare. Tuttavia sono molto ingombranti e difficili da manovrare.

Il carrello saliscale manuale è molto limitante. Invece i modelli elettrici sono più sicuri sia per i lavoratori sia per la merce. Il carico è al sicuro e non rischia danneggiamenti durante il trasporto. Così si scongiurano perdite di tipo economico, che potrebbero essere anche ingenti nel caso in cui la movimentazione riguardasse merce costosa. Inoltre le ditte specializzate evitano danni d’immagine. Grazie ai carrelli saliscale elettrici si riducono anche i tempi delle operazioni di trasporto, serve inoltre meno personale. Si assicura un servizio più rapido ed efficace e con costi minori. Grazie a questo strumento si ottimizza il lavoro e si cura la salute dei dipendenti. Questa macchina è resistente nel tempo e quindi l’investimento viene ampiamente ripagato.