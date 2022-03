La resa estetica e scenografica è solo uno dei tanti motivi per i quali vale la pena di comprare una lampada di sale per tenerla in casa. Questo prodotto, infatti, assicura anche effetti benefici alla salute fisica e psicologica: per esempio, contribuisce ad aumentare la creatività e la concentrazione. Proprio per questo motivo è consigliabile collocare una lampada di sale sulla scrivania del proprio studio in casa o in ufficio: essa aiuta ad alleviare le tensioni e al tempo stesso incrementa la produttività. La luce particolare della lampada di sale ha un effetto rilassante che migliora la produttività e può perfino rendere più distese le relazioni con i colleghi.

Di cosa è composta una lampada di sale

Ma di preciso di cosa è composta una lampada di sale? Ovviamente non si parla del sale da cucina che usiamo per condire le pietanze: si tratta, invece, di cristalli di salgemma di colore rosa. Un sale che ha origini antiche e che si è formato in maniera naturale. Dal punto di vista del design, si può trovare una lampada di sale in vendita di tante forme differenti: a cubo, a cilindro, a piramide, e così via. La base nella maggior parte dei casi è in legno, per garantire un prodotto totalmente naturale.

Antidoto allo stress e al cattivo umore

Acquistare una lampada di sale può essere una buona idea se si sta attraversando un periodo di forte stress. La cromoterapia, infatti, garantisce giovamento all’umore e permette di tenere alla larga la tristezza e le sensazioni di malinconia che possono essere correlate a stati di ansia o di tensione. In più, l’emissione di ioni da parte di queste lampade contribuisce a rendere il sistema immunitario più forte. L’organismo è esposto ai cristalli di sale, e in particolare allo iodio presente nel salgemma, che viene respirato. Come è facile intuire, comunque, la quantità di iodio varia a seconda di quanto è grande la lampada.

Dove posizionare la lampada di sale

Come si è detto, la lampada di sale assicura una resa estetica ottimale, essendo un complemento di arredo a dir poco suggestivo. Per esempio si può collocare in bella vista in soggiorno, oppure in camera da letto, a maggior ragione se si utilizza questa stanza anche per meditare o per fare yoga. Sono decine e decine le tipologie di minerali che sono contenute nel sale cristallino dell’Himalaya, con evidenti benefici per l’organismo. Non tutti sanno, tra l’altro, che le lampade di sale sono consigliate alle persone che hanno problemi di allergie grazie alla loro capacità di purificare l’aria dalla polvere e dei pollini, oltre che dal fumo di sigarette. Di notte, la lampada si illumina e dà vita a spettacolari giochi di luce, che contribuiscono a rilassare.

Aria più pura in casa

Una delle ragioni principali del successo delle lampade di sale è rappresentata dalla loro peculiarità di assorbire l’umidità: ecco perché vi si può ricorrere in tutte le circostanze in cui si ha la necessità di bonificare dei locali che risultano troppo umidi, magari perché situati in un seminterrato. Il fatto che esse producano ioni negativi, poi, implica una riduzione del livello di inquinamento elettromagnetico, che si traduce in aria più pura. Insomma, grazie alle lampade di sale gli ambienti in cui passiamo molte ore nel corso della giornata, che si tratti della casa o del luogo di lavoro, diventano più salubri. Tutto merito delle proprietà dei cristalli di sale, che sono importanti anche per la cosiddetta haloterapia: quella che si pratica nelle grotte di sale.