Giorgia Meloni vola. In base agli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg per TgLa7, infatti, Fratelli d’Italia è il primo partito nelle preferenze degli italiani, con il 21,9%. FdI guadagna lo 0,4% rispetto a una settimana fa, staccando il Partito Democratico di 0,6 punti. Il Pd è secondo con il 21,3%. Terzo partito la Lega di Matteo Salvini in picchiata al 16,2%.

I grillini sono attestati al 13%, quasi un terzo delle ultime politiche. Grillo, Conte, Di Maio e soci di questo passo rischiano di scendere sotto il 10%. Quinto partito Forza Italia con l’8,1%. La federazione tra Azione e +Europa si attesta al 5,2% e Italia Viva al 2,5%. A pari merito con il partito di Matteo Renzi Mdp-Articolo 1, che ha guadagnato lo 0,1% e si attesta questa settimana al 2,5%. Seguono Italexit di Gianluigi Paragone al 2,2%, Sinistra Italiana al 2,1, i Verdi al 2. Tutte le altre liste totalizzerebbero assieme il 3,1%.