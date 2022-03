Entrare in un negozio luminoso, accogliente, sentirsi a casa propria. Trovare facilmente quello che si cerca, avere una vasta gamma di scelta a prezzi competitivi. Trovare assistenza e risposta alle proprie esigenze. È l’aspettativa di un cliente che entra in un negozio. Cerca soluzioni e il piacere di acquistare nel negozio. Oggi questo medesimo concetto si applica al web. Internet non è più una vetrina dove consultare Wikipedia (al posto dell’enciclopedia) o trovare l’inidirizzo e il numero di telefono di un negozio (al posto del classico e caro elenco telefonico). Internet è molto di più: è l’internet delle cose, dei servizi. Gli utenti sono alla ricerca di una buona esperienza e di un web piacevole. Questa è la nuova sfida delle imprese italiane. In tante si fanno questa domanda: core web vitals cosa sono? Su seofaidate.info, portale specializzato sul mondo del web, si trovano tutte le risposte a queste domande, quesiti che si pongono sia le piccole, sia le medie sia le grandi imprese.

Non è più sufficiente, infatti, disporre di un sito vetrina o di un classico modulo per fare un’ordine online. Le aziende puntano a migliorare l’esperienza utente e a rendere il proprio sito più piacevole. Guardano ai Web Vitals, i parametri standard per misurare la qualità dell’esperienza di navigazione di un utente su un sito web. La user experience di un sito web è in effetti essenziale per una buona esperienza utente e un web più piacevole.

Sono molteplici gli aspetti da valutare quando ci si interroga sui core web vitals. Lo stesso Google suggerisce alle aziende come migliorare i Core Web Vitals. Il motore di ricerca consiglia di correggere tutte le metriche etichettate come “scarse”. Le correzioni di pagina più comuni dovrebbero includere: l’introduzione di AMP, la riduzione delle dimensioni della pagina a meno di 500 KB; la limitazione del numero di risorse della pagina a 50. Big G considera importante l’usabilità dei siti nella versione mobile. Pertanto l’esperienza utente si migliora ad esempio lavorando molto sull’ottimizzazione dei siti per i dispositivi mobili; sulla minimizzazione del caricamento delle pagine; sulla sicurezza con HTTPS e anche sulla corretta strutturazione degli annunci pubblicitari con gli interstitial, pagine pubblicitarie realizzate con JavaScript o Flash. Entrereste in un negozio pieno zeppo, confusionario e con troppe persone all’interno? Lo stesso vale per i siti web. Il design deve essere pulito, essenziale, la velocità di caricamento puntuale e la struttura server deve poter supportare i picchi di utenti. Perchè se la navigazione risulta difficoltosa l’utente tende a chiudere la finestra e a trovare altrove quello che cerca.

Naturalmente l’esperienza utente non è solo legata alla velocità di navigazione, ad un design pulito. Serve anche un servizio puntuale e un’assistenza efficiente. Se per eleborare un ordine ci vuole troppo tempo, se la procedura di pagamento è farragionosa, se il prodotto non è fedele alla descrizione, se in pratica vengono deluse le aspettative dell’utente/cliente, il solo lavoro tecnico di ottimizzazione del sito web viene vanificato. Serve quindi avere un sito web usabile e naturalmente garantire un servizio di alta qualità.