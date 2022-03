Antonio Martino a 79 anni è tornato alla Casa del Padre. La triste notizia è stata comunicata da FI e dalla Fondazione Einaudi. “È giunta una terribile notizia. Sospendiamo ogni attività” si legge in una nota. “È stato qualche giorno fa con noi alla Fondazione Luigi Einaudi. Scusate ma non abbiamo parole. È morto Antonio Martino“.

Antonio Martino, liberale, ex ministro, era amico di Milton Friedman e Margaret Thatcher. Antonio Martino, per anni numero due di Forza Italia, è stato a fianco di Silvio Berlusconi nei suoi primi tre governi come ministro degli Esteri e della Difesa. Deputato azzurro dal 1994 al 2008, si era laureato in Giurisprudenza nel 1964 per poi dedicarsi all’economia politica. Docente alla Luiss di Roma (ne è stato presidente dal 1992 al 1994), da maggio 2021 era diventato presidente onorario dell’istituto Milton Friedman. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di tutte le forze politiche.