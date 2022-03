Dopo le nevicate dei giorni scorsi e nella giornata odierna, il comprensorio sciistico della Montagna Grande di Viggiano (Potenza) è aperto a pieno regime per accogliere gli sciatori e gli appassionati della montagna che vorranno passare domani, domenica 6 marzo, una giornata sulla neve in Basilicata.

“Grazie ad uno straordinario sforzo di tutta la macchina organizzativa, riusciremo a garantirvi altre settimane di piste aperte e fruibili per chi vorrà godere dei nostri incantevoli paesaggi innevati”. È quanto si legge in una nota stampa del Comune. “Ricordiamo che in Montagna Grande a Viggiano sono a disposizione 3 piste (la prima pista è adibita per lo più a chi vuole imparare a sciare con 2 tappeti e uno snowtubby ); 2 skilift che si trovano nella seconda e terza pista; 2 punti bar con ristorante; noleggio ciaspole per escursioni con le guide del parco e ovviamente per chi non è fornito di attrezzatura la possibilità al nolosci di noleggiare l’attrezzatura richiesta. Pagina facebook dell’impianto sciistico di Viggiano dove troverete il numero di telefono del gestore per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/montagnagrandediviggiano”.