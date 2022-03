Essere di buon umore, che bella cosa! Peccato che non sempre le giornate sono scandite da una situazione di positività. Gli impegni sul lavoro, i problemi in famiglia, i ritmi che sono sempre più frenetici, ci portano stress e ansia e così addio buon umore. Se capita ogni tanto tutto è nella norma ma situazioni continuative con sintomi anche pesanti come depressione, emicrania, insonnia fino agli attacchi di panico sono preoccupanti e per questo bisogna agire quanto prima.

Ma cos’è nello specifico che ci fa perdere il buon umore? Alla base di tutto c’è serotonina, conosciuta proprio come l’ormone del buonumore. Se i suoi livelli sono bassi possono insorgere i problemi appena detti. Ecco perché per evitare tutto questo, è necessario alimentare la produzione di serotonina e far sì che non sia mai carente. Come? Tramite l’alimentazione. Ci sono, infatti, alcuni alimenti che sono essenziali per la sua produzione in quanto contengono il triptofano, sostanza dalla quale scaturisce proprio l’ormone del buon umore.

Il triptofano si trova in tantissimi alimenti di uso comune, dalle uova ai latticini, dalla carne ai pesci come il salmone. Anche i vegetali ne sono ricchi: lo troviamo nell’alga spirulina disidratata, nei semi di soia, di sesamo e di girasole, nel cacao. E poi ancora nel riso, nei cereali integrali, nelle verdure a foglia verde, nella frutta secca come noci e mandorle, nel cioccolato fondente, nelle patate e nelle banane.

Da evitare, invece, un uso eccessivo della caffeina che secondo gli studi opprime la serotonina. Il benessere che il caffè ci dà è solo immediato e apparente ecco perché se i livelli dell’ormone sono bassi è meglio evitare la bevanda che noi italiani adoriamo e tutte quelle a base di caffeina.

Un altro modo tutto naturale ed efficace di stimolare la serotonina è tramite l’utilizzo di integratori alimentari specifici che forniscono un aiuto valido per affrontare ansia e stress favorendo il ritorno del buon umore.

Uno di questi è V / Ease di VitaVi, integratore per migliorare l’umore formulato in modo specifico da agire sul rilassamento mentale e sul benessere psicofisico. Nella sua formulazione trovano posto la melissa Bluenesse® nota per le sue proprietà rilassanti, lo zafferano che collabora a tenere alto il tono dell’umore e anche il triptofano.

Grazie a questi elementi si sostiene la produzione della serotonina che come abbiamo detto regola l’umore e che è anche precursore della melatonina, ormone chiave nel ciclo sonno-veglia che ci permette di riposare meglio riducendo stanchezza e affaticamento anche grazie all’azione combinata di magnesio e vitamina B6 presenti in questa formula proposta da VitaVi.