3 Città da visitare a Marzo in Italia

L’Italia è una meta fantastica da scoprire e riscoprire. Capace di catturare sempre, con le sue meravigliose città d’arte e i panorami mozzafiato, perfetta per chi desidera trascorrere, ora che è possibile tornare a muoversi con più libertà, un week end diverso, così da staccare la spina. Merito anche della cultura enogastronomica del Belpaese, all’altezza della sua fama in qualsiasi Regione e con particolarità in grado di entusiasmare ogni volta.

In questo approfondimento vi portiamo alla scoperta di 3 città italiane che vale sempre la pena visitare. Vi consigliamo di programmare e prenotare in anticipo le attività più interessanti, per le quali vi segnaliamo il portale di Hello Tickets, dove si possono trovare gli itinerari più esclusivi. Pronti a partire con noi?

Venezia: romanticismo e cultura allo stato puro

Venezia è l’essenza stessa dell’eleganza, della raffinatezza più ricercata, ma anche dell’originalità e degli scorci mozzafiato. Il capoluogo veneto è perfetto da visitare durante il weekend e riesce a convincere in tutte le stagioni. Una meta romantica che a marzo si rivela ancora più ideale, complici le diverse mostre e gli eventi che, anche nel mese più pazzerello dell’anno, decisamente non mancano.

Irresistibili un giro in gondola, la visita a Palazzo Ducale nonché quella alla Basilica di San Marco. Una città, Venezia, capace di conquistare ogni volta e di dare agli occhi e al cuore una pace interiore impareggiabile, con una nota di garbata allegria.

Roma: un attimo di eternità

Quando si pensa di aver visto tutta la città, a Roma salta fuori un altro angolo capace di dare un’atmosfera di eternità. Roma è la capitale non solo della cultura antica, ma anche della bellezza in senso assoluto. Non mancano spettacoli, visite guidate ai musei e persino passeggiate nei parchi della città, dove il verde riesce a essere presente nonostante i numerosi monumenti.

Un passaggio ai Fori Romani e al Colosseo è, pertanto, davvero imperdibile. Sono meravigliosi da vedere non solo di giorno ma anche alla sera, complice l’illuminazione davvero impareggiabile che è stata realizzata nella capitale.

Altra meta non meno d’effetto è l’area vaticana della città, con San Pietro e la Cappella Sistina di Michelangelo, tra le creazioni più emozionanti del Maestro toscano. Infine, una tappa a Trastevere, con le sue prelibatezze gastronomiche, saprà dare un valido ristoro dal vagabondare in città. Roma si conferma superba e regale anche in cucina.

Firenze: non solo Rinascimento

Firenze è una città tra le più amate di tutto il mondo per il suo centro a misura d’uomo, i negozi con le vetrine impareggiabili e gli scorci sulle colline toscane di assoluto livello. Una meta che potremmo definire sognante e romantica, perfetta anche per le famiglie, complice l’autentica accoglienza della popolazione, ironica, divertente e godereccia al tempo stesso. A marzo, a Firenze, non mancano le mostre e le attività capaci di stupire, anche in escursioni da fare in giornata fuori porta. Una di queste, e merita davvero, è quella a San Gimignano, con le sue torri e le prelibatezze culinarie, compresi i vini che raccontano il territorio. Il capoluogo toscano è superbo tutto l’anno e a marzo si rivela, complice il turismo di bassa stagione, ancora più piacevole da visitare.