Una lite in famiglia culminata con un omicidio. È successo a Porto Torres, nota località turistica della Sardegna. Fulvio Baule ha ucciso con un’ascia il suocero Basilio Saladino e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Le due donne, gravemente ferite, sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

L’omicida Fulvio Baule, 75 anni di Ploaghe, si è presentato in caserma dai Carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Il settantenne ha litigato con la moglie e con il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia.

I due sono passati alle mani, poi il settantenne è andato alla sua auto, ha preso un’ascia dal portabagagli ed è tornato indietro per colpire più volte il suocero, uccidendolo per strada, davanti al cancello del condominio dove abitava. In seguito ha colpito la moglie, Ilaria Saladino, e la suocera, Caterina Mancusa, colpite nel cortile della palazzina. Poi è scappato per costituirsi poco dopo ai carabinieri.