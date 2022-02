Per dedicarti alla cura del tuo aspetto, non puoi fare a meno di scegliere prodotti di qualità e che sono ben tollerati dal tuo organismo: solo così eviti di stressare inutilmente il tuo corpo.

Una cosmesi che non è solo “naturale” ma anche davvero bio

Negli ultimi tempi, sempre più persone desiderano prendersi cura di sé stesse con prodotti cosmetici dall’impronta naturale: eppure, non sempre la cosmesi reperibile nei negozi è davvero un concentrato di sole materie prime delicate e prive di chimica. Una buona crema per il corpo biologica è ben differente da un prodotto che viene pubblicizzato semplicemente come “naturale”. L’INCI di un prodotto del primo tipo, infatti, non presenterebbe sostanze chimiche la cui tollerabilità e delicatezza potrebbero essere tutt’altro che ideali per i corpi più esigenti. Ecco perché è sempre molto importante controllare attentamente la lista degli ingredienti prima di acquistare un cosmetico. Tante pubblicità, infatti, giocano abilmente sulla presenza di uno o più ingredienti naturali facendo associare a questo aspetto una maggior sostenibilità e delicatezza del prodotto, creando un’aspettativa che non corrisponde completamente alla realtà dei fatti. Per evitare questo genere di equivoco, è sempre bene accertarsi che l’elenco degli ingredienti (INCI) sia veramente verde e privo di sostanze sgradite.

Scegliere i prodotti con un buon INCI per la cura della bellezza

L’elenco delle sostanze contenute in ogni cosmetico – riportato su ogni confezione – ci aiuta a compiere delle scelte più mirate e consapevoli quando facciamo shopping per la beauty routine, evitando lo spreco di tempo e di risorse. In effetti, tantissimi prodotti di cosmesi che vengono proposti sul mercato non hanno una composizione tale da assicurare una tollerabilità ideale degli stessi da parte dell’organismo, soprattutto nel caso di pelli che sono delicate. Una formulazione che è troppo imperniata attorno alla chimica, infatti, non è quasi mai ideale per l’organismo umano, che è già sottoposto a tante fonti differenti di stress nella vita quotidiana. Già con l’alimentazione, infatti, si introducono nel corpo numerose sostanze estranee: andare ad aggiungerne altre pure con la routine di bellezza, un momento dedicato a migliorare il nostro aspetto, è ancor peggio. Tanti rimedi naturali, infatti, svolgono un’azione positiva di contrasto all’invecchiamento o per rendere meno visibili determinati inestetismi al punto tale che è pressoché inutile ricorrere a soluzioni chimiche. Bisogna infine ricordare che al termine dello svolgimento di tutte queste attività di cura dell’aspetto, si producono tanti piccoli residui che finiscono nell’acqua e, in un modo o nell’altro, contribuiscono ad inquinare ulteriormente il nostro ecosistema. Ecco perché bisognerebbe sempre scegliere dei prodotti davvero naturali e sostenibili.

Una bellezza a prova di sostenibilità

Sentirsi sempre al meglio per quanto riguarda la forma fisica e il proprio aspetto è davvero soddisfacente: ma perché ciò avvenga davvero, è molto importante – come abbiamo sottolineato in apertura di articolo – non scegliere prodotti sbagliati per la routine. In primo luogo, bisogna ricordare come i prodotti formulati con risorse poco sostenibili non siano particolarmente ideali per il corpo né per l’ambiente. Un esempio eclatante è rappresentato da tutti quei parabeni che fanno bella mostra di sé in tanti cosmetici: trattare la pelle con queste sostanze porta spesso all’inutile accumulo di impurità o, peggio ancora, al manifestarsi di reazioni allergiche o altre problematiche. D’altro canto, per produrre tante di queste sostanze si causa anche un’impronta ecologica tutt’altro che trascurabile per l’ambiente: ecco perché, in questo senso, è meglio evitare la cosmesi dall’INCI fin troppo chimico. Trattare il proprio corpo con la massima delicatezza – riscoprendo il piacere di una beauty routine delicata, efficace e rispettosa dell’ambiente – e godere di un aspetto impeccabile è possibile: si tratta solo di acquistare in modo più oculato ciò che si usa quando si è di fronte allo specchio.