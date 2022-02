Porto di Gioia Tauro – Oggi pomeriggio si sono di nuovo riuniti i sindacati dei lavoratori portuali per discutere il rinnovo del contratto di lavoro di secondo livello, questo e quanto ci riferisce Ruggero Raso lavoratore portuale della azienda MCT, nonché sindacalista da molti anni sempre disponibile con e per gli altri lavoratori. Si è svolta la riunione sindacale tra le associazioni di categoria Cgil – Cisl – Uil – Ugl – Sul e la MCT, oggi è stato il prosieguo della trattativa in discussione dice il Raso al nostro corrispondente; è stato per il rinnovo del contratto di secondo livello. Nelle riunione scorse si era arrivati alla condivisione di due macro punti; il primo sulla formazione; con un piano che partirà già da adesso per abilitare tutto il personale yard a nuove mansioni, e sulla questione ferie concentrando ai mesi estivi (giugno/settembre) i periodi di ferie collettive. L’altro punto che si stava trattando era l’organizzazione del lavoro che prevedeva di aumentare la durata del turno (attualmente 6 ore e 15 minuti) per ottenere ulteriori “non lavori” da inserire e quindi, migliorare una turnistica prevedendo anche un numero minori di notti. Noi tutti oggi ci aspettavamo dall’azienda delle risposte importanti che purtroppo non sono arrivate. Abbiamo chiesto un incontro ad hoc per definire partendo da adesso i tempi di cambio turno, senza aspettare la fine della trattativa e sicuramente dal prossimo incontro si parlerà di premio di produzione e parte economica. Anche se consapevoli della complessità della trattativa, l’azienda dovrà impegnarsi a dare risposte ai lavoratori e cambiare passo nella continuazione della trattativa, se cosi non fosse, tutti noi come organizzazioni sindacali ci confronteremo con i lavoratori prendendo insieme le dovute decisioni.

Rino Logiacco