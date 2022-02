Vuoi diventare un grafico pubblicitario? Ma cosa fa questo professionista e dove possiamo apprendere questa professione? Scopriamolo in questo articolo.

Al giorno d’oggi uno dei professionisti maggiormente richiesti sul mercato lavorativo è il grafico pubblicitario. Vista la sua grande popolarità sono moltissimi i giovani che sono spinti verso questa professione, ad oggi però in molti hanno ancora le idee confuse su cosa sia un grafico pubblicitario e su qual è il giusto percorso da intraprendere per iniziare questa professione. Un corso grafica e comunicazione può rivelarsi utile? Si certo ma dove possiamo iniziare a studiare se il nostro obiettivo è quello di diventare dei professionisti di alto livello? In Italia troviamo moltissime soluzioni, quindi in questo articolo andremo prima a capire a fondo cosa fa un grafico pubblicitario poi andremo a scoprire quali sono le soluzioni che oggi abbiamo per iniziare questa professione. Prosegui questa lettura e scopri tutto il necessario.

Che cosa fa il grafico pubblicitario?

Il grafico pubblicitario è un professionista che lavora nel settore grafica pubblicitaria, cioè va a realizzare, progettare, creare tutta la grafica legata ad un marchio o ad un brand. Si occupa perciò di realizzare il logo e l’immagine aziendale che verrà poi riprodotta su biglietti da visita, carta intestata, carta da lettere, buste, modulistica di ogni genere, grafica di prodotti, imballaggi, confezioni e molto altro. Al tempo stesso si occupa della progettazione editoriale e quindi di depliant, brochure, volantini, cataloghi, giornali, manifesti pubblicitari e tutto ciò che riguarda pubblicità grafica, marketing e immagini. È un professionista perciò che si destreggia tra mille progetti differenti e che rappresenta un elemento fondamentale nella creazione dell’immagine digitale di un’azienda o di un professionista.

Corsi grafica pubblicitaria

Per poter diventare un professionista nella grafica pubblicitaria non basta passione e talento ma si ha bisogno di base specifiche sia in marketing che in progettazione, inoltre è necessario imparare l’utilizzo dei strumenti grafici più diffusi e professionali al momento presenti sul mercato. Tutto questo è possibile apprenderlo solamente ad un corso specifico che sia completo e permetta a chiunque di acquisire tutte le competenze teoriche e tecniche specifiche della professione. Di corsi professionali di grafica pubblicitaria a Roma fortunatamente ce ne sono diversi e che si svolgono in presenza e ti permettono di relazionarti con dei professionisti di ogni calibro.

Corso grafica pubblicitaria online

Se non ti trovi in una grande città però hai sempre la possibilità di seguire un corso online, un corso online non è meno valido di un corso in sede è solo strutturato differentemente. Ci sono corsi validissimi che ti permettono di diventare un professionista a tutti gli effetti, e che al termine ti danno la possibilità di iniziare sin da subito la professione tanto desiderata.

Quali sono i costi?

Il corso grafica pubblicitaria costo è molto variabile, il costo finale di un corso dipende da diversi fattori:

Tipologia di corso, stiamo prendendo un corso di aggiornamento o un corso completo? È un corso professionale e riconosciuto o un corso generico?

Durata del corso.

Il corso si svolge online o offline.

Chi rende il corso disponibile, è un professionista o una scuola riconosciuta?

Il costo perciò può partire per un corso da 150 euro circa per i corsi generici non professionali a salire. Se vuoi diventare un professionista a tutti gli effetti è bene valutare attentamente il corso che scegli di seguire, e per questo è bene considerare un corso professionale offerto da una scuola o un’accademia riconosciuti.

I 4 migliori corsi

Ecco tre dei migliori corsi che puoi trovare in Italia in grafica pubblicitaria:

IED offre diversi corsi professionali in campo grafica pubblicitaria. Lo IED sia a Roma che a Milano, ci offre corsi triennali e che sono riconosciuti ed equiparati ad una laurea all’università.

Il corso di Graphic Design e Art Direction presso la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano.

Rome University of Fine Arts è un’altra possibilità quando vogliamo diventare grafici pubblicitari.

Il Corso Di Grafica e Comunicazione Web, A Napoli, Roma e per chi non è vicino alle sedi anche Online offerto da DAM Communication, che permette agli allievi di prendere un Bechelor’s Degree riconosciuto a livello Internazionale.

Tutti questi corsi sono riconosciuti e equiparati ad una laurea universitaria. Ogni corso permette di formare un professionista a 360 gradi, sotto ogni aspetto, dalle basi agli aspetti più specifici. Questi corsi permettono di formare una professionista completo e pronto per il mondo del lavoro.