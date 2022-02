La desertificazione occupazionale, iniziata con la chiusura delle fabbriche sul finire del ventesimo secolo, deve essere bloccata impedendo la chiusura d’altre realtà produttive esistenti in Città e che danno lavoro a centinaia di cittadini. I dipendenti della Abramo Customer Care stanno vivendo giorni poco piacevoli a causa della risoluzione lavorativa con l’Azienda. Il Sindaco Voce non è rimasto insensibile di fronte alla problematica che riguarda la mancanza del lavoro dei suoi cittadini e non ha perso tempo per istituire un tavolo insieme ai lavoratoti presso il Comune con l’intento di mettere in essere tutti gli strumenti idonei per fare desistere i vertici della Abramo Customer Care dall’interrompere l’attività lavorativa.

Le dichiarazioni del Sindaco Voce:

“Questa sera – ha dichiarato il Sindaco – ho incontrato, nella Casa Comunale, con il vice sindaco Cretella e l’assessore Filiberto una delegazione delle dipendenti e dei dipendenti della Abramo Customer Care. L’amministrazione è consapevole delle grandi difficoltà che in questo momento vivono tanti dipendenti e tante famiglie crotonesi.

L’amministrazione è sempre vicina ai lavoratori che hanno dimostrato, in ogni circostanza, grande professionalità e senso del dovere ed intende agire con concretezza, in piena sintonia con gli stessi lavoratori, che non lasceremo soli.

L’Ente, che ha già attivato un tavolo tecnico al riguardo, vuole ulteriormente porre all’attenzione del Governo la problematica che non ha soltanto una rilevanza economica ma anche sociale nel nostro contesto, coinvolgendo anche la Regione e la deputazione nazionale.

Non lasceremo nulla di intentato per sostenere la legittima causa di tanti lavoratori”.