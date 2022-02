Il prezioso intervento dell’auto spurgo in caso di allagamento in casa . Nell’eventualità di un’emergenza dovuta da esondazioni, forte maltempo e alluvioni, è consigliabile affidarsi all’esperienza del personale competente, appartenente a quei servizi di pronto intervento che si occupano di tali problematiche.

Difatti queste ditte specializzate in spurghi , in qualsiasi parte d’Italia si trovi , che sia Roma Milano o Torino ,hanno la possibilità di poter utilizzare dei automezzi adeguati, con una considerevole capacità di aspirazione.

Quindi in caso di casi urgenti sono perfettamente capaci di effettuare un intervento subitaneo, servendosi dell’attrezzatura giusta per svuotare eventuali cantine, box, garage o altri ambienti all’interno del vostro appartamento.

Il servizio di aspirazione acqua eseguito per via di allagamenti casalinghi di seminterrati e di cantine, è molto veloce e di notevole efficacia.

Infatti subito dopo la vostra chiamata, una ditta specializzata munita di mezzi come l’auto spurgo, si attiva immediatamente per intervenire il più velocemente possibile.

Per esempio per merito della considerevole capacità di aspirazione delle motopompe idrovore, gli automezzi come l’auto spurgo in un lasso di tempo piuttosto contenuto riescono a risolvere in maniera egregia il problema in questione.

L’acqua che viene aspirata non viene rilasciata esternamente, ma viene immagazzinata nell’automezzo.

Così in caso di allagamenti provocati da condizioni climatiche avverse, non si va a creare un sovraccarico su un sistema di drenaggio che risulta già al limite.

In più una prontezza dell’intervento da parte dell’auto spurgo, va certamente a limitare in maniera considerevole i danni in casa.

Tenete presente, infatti, che un allagamento all’interno di una casa può provocare dei danni enormi a suppellettili e vari materiali.

Cos’è esattamente l’auto spurgo ? Si tratta di un automezzo munito di serbatoi a tenuta stagna nei quali, per merito delle pompe del vuoto, si possono prelevare tutti i liquami posti nelle fosse. Ma questi liquami si possono trovare pure negli impianti fognari e nelle fognature.

Pertanto l’auto spurgo si può paragonare a un vero e proprio aspirapolvere, ma molto più grande e di estrema potenza.

In quali circostanze bisogna rivolgersi ad un servizio di autospurgo

Si richiede il supporto di un auto spurgo in caso di allagamenti, principalmente in seguito a potenti temporali che causano intasature dei tombini e quando l’acqua pluviale non riesce a defluire.

Alcune persone richiedono tale servizio per effettuare uno spurgo o lo svuotamento delle fosse settiche, oppure dei pozzi neri.

Ma in questo caso specifico parliamo dell’aiuto dato da un auto spurgo, in caso di allagamenti nel proprio appartamento.

Le principali cause degli allagamenti

Quando si dispone di seminterrati in casa o di locali al piano terra, l’ultima cosa che si vuole è che possano allagarsi per via di un forte temporale.

Può capitare che i tombini non riescano a scaricare l’enorme quantità d’acqua portata dalla pioggia. Ciò può conseguentemente provocare l’inondamento delle vie e l’allagamento degli appartamenti.

Le principali cause sono le seguenti:

– Mancanza della manutenzione degli impianti fognari

Ciò può causare delle otturazioni che, col trascorrere del tempo, possono bloccare il corretto deflusso delle acque di scarico.

– Un utilizzo scorretto degli scarichi domestici

Gettando vari tipi di scarti nelle fognature

– Impedimenti naturali

Per esempio radici o un accumulo di materiali.

L’importanza dell’utilizzo dell’auto spurgo

L’azienda che possiede le qualifiche per effettuare questo genere d’intervento con l’auto spurgo, si attiva subito per un lavoro efficiente e veloce. In maniera tale da riuscire a contenere il più possibile i danni internamente all’appartamento allagato.

Difatti nell’eventualità di un evento del genere, bisogna agire in modo tempestivo.

La ditta specializzata servendosi di un’attrezzatura professionale, riesce ad aspirare con velocità dei notevoli quantitativi di liquido.

Pertanto una volta trovata la perdita o la rottura, si provvede subito alla riparazione della tubazione o dello scarico danneggiati.