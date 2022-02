“Apprendo con grande dispiacere della scomparsa di Paolo Pagani, titolare della storica trattoria ‘Da Vito’ in Cirenaica, luogo simbolo per diverse generazioni della Bologna ‘biassanot’. Un locale che conserva storie e aneddoti di grandi artisti, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Gaetano Curreri, Vasco Rossi, e che avrà sempre un posto speciale nel cuore di molti bolognesi. Alla famiglia, gli amici e i collaboratori di Pagani vanno il mio sincero cordoglio e vicinanza”. Questa la nota di cordoglio del Sindaco diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Bologna.