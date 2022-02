Chi ben comincia è a metà dell’opera: un detto popolare che sintetizza alla perfezione l’importanza di una routine mattutina sana e votata ad un aumento delle performance. Vale nella vita di tutti i giorni, e non fanno eccezione le attività lavorative, dove serve organizzazione e freschezza mentale per poter rendere sempre al meglio delle proprie possibilità. Ecco perché oggi vedremo alcuni consigli per mettere in piedi una routine mattutina positiva in ufficio.

Routine mattutina e step per lavorare meglio in ufficio

Per prima cosa, è importante alzarsi dal letto con un discreto anticipo, così da avere il tempo per fare colazione con calma e – perché no – anche un po’ di sana attività fisica. La colazione rappresenta il pasto più importante della giornata, perché consente di fare il pieno di energie, e di affrontare le ore in ufficio con tutte le forze necessarie.



La puntualità in ufficio è un tassello chiave, meglio ancora se si arriva con un pizzico di anticipo, così da poter organizzare la propria giornata di lavoro e le varie attività da svolgere. Durante questa fase, infatti, è opportuno sfruttare il tempo e la freschezza mentale per stabilire una lista di priorità da completare quanto prima, per evitare stress e pressioni varie.



A questo punto, non rimarrà che sfruttare le prime ore del mattino per iniziare a lavorare, che, secondo quanto rivelano alcuni studi, sembrano essere le ore più produttive, ottime per produrre risultati eccellenti. Naturalmente le fasce orarie migliori variano da lavoro a lavoro, e da situazione a situazione. Infine, si suggerisce di fare team e di confrontarsi sempre con i colleghi, ad esempio durante le pause caffè.

L’importanza del breakfast meeting per iniziare col piede giusto

Per essere più efficienti sul luogo di lavoro, si può iniziare la giornata organizzando un breakfast meeting, che consente di fare il punto sulla situazione e di stabilire le già citate priorità quotidiane. Inoltre, il breakfast meeting permette di cogliere i canonici due piccioni con una fava, con una colazione ricca e in grado di dare una spinta notevole, da condividere con tutto il team per fare squadra. Per ottenere un perfetto breakfast meeting, però, è necessario ricorrere a tutto l’occorrente per gustare la colazione.



A questo riguardo, sempre in ottica aziendale, sul web è possibile reperire dei gadget da utilizzare in simili occasioni, come ad esempio le tazze smaltate personalizzate disponibili su alcune piattaforme ad hoc, che si confermano degli oggetti utili e duraturi. In questo modo, ogni qualvolta si vorranno organizzare eventi aziendali di questo tipo o semplicemente si vorranno ricaricare le energie durante l’arco della giornata, sarà possibile farlo con degli accessori ad hoc. In conclusione, il breakfast meeting diventa l’occasione perfetta per fare squadra, per condividere le proprie idee, e per gustarsi una bella colazione in team.