Quiz per il conseguimento di patenti superiori

Ottenere patenti, diverse dalla B, è sempre abbastanza complicato, soprattutto per che ci vuole parecchio studio e prativa. A questo però bisogna aggiungere una notevole quantità di esercizi attraverso dei quiz, che aiuteranno in modo semplice, a superare l’esame di teoria e ad assimilare meglio i concetti più importanti.

Patenti superiori

Le patenti di categoria superiore sono tutte quelle patenti che servono a guidare mezzi pesanti, come camion utili a trasportare merci o bestiame. Più precisamente, tra le patenti a categoria superiore troviamo le patenti: D, D1, C e C1. Per poter ottenere queste certificazioni è obbligatorio studiare della pratica, effettuando Quiz patenti superiori che aiuteranno lo studente a superare le prove teoriche e successivamente, dopo aver fatto qualche esercitazione pratica, sarà pronto per affrontare l’esame pratico che, se superato, gli darà la possibilità di ottenere la patente superiore desiderata.

Patenti di categoria superiore: D, D1, C e C1

Le patenti di categorie superiore D, D1, C e C1 sono richieste soprattutto se si vuole diventare degli autotrasportatori professionisti.

Per diventare camionisti, conseguendo le patenti C e C1, bisogna avere un’età non inferiore ai 21 anni ed essere già in possesso della certificazione CQC merci. Se ancora non ce l’hai, potresti esercitarti su alcuni quiz cqc merci che puoi trovare facilmente online. Infatti, il quiz delle patenti superiori che si vogliono conseguire, verterà proprio sulle conoscenza relative al trasporto di merci o oggetti in generale.

I mezzi utilizzati per imparare a guidare camion di grossa cilindrata devono avere determinate caratteristiche: non devono superare il peso di 12 tonnellate; la loro lunghezza non deve superare gli 8 metri; i veicoli non devono superare una larghezza di 2.4 metri; il veicolo in questione ha una capacità che gli permette di arrivare ad una velocità di almeno 80 chilometri orari. Inoltre, lo studente dovrà imparare, prima dalla teoria e dopo dalla pratica, ad usare un mezzo con ABS, con un cambio caratterizzato da almeno otto rapporti. Il rimorchio deve avere uno spazio di carico con cassone chiuse, che abbia una dimensione non maggiore del trattore. Le guide saranno effettuate con un mezzo che abbia una massa totale effettiva pari a dieci tonnellate.



Invece, se si desidera occuparsi del trasporto di persone, sia nel settore pubblico che provato, è obbligatorio essere in possesso delle patenti D e D1. In questo caso il quiz per le patenti superiori sarà diverso rispetto al precedente. Dopo aver superato l’esame di teoria e pratica, si potranno guidare bus, bus turistici e autobus. Questi veicoli devono avere determinate caratteristiche, come le seguenti: devono avere più di nove posti a sedere; possono avere anche un rimorchio che può raggiungere fino a 750 chili.