Essere presenti sul web e visibili nei principali motori di ricerca è molto importante al giorno d’oggi per qualsiasi tipo di attività e può risultare come un grande vantaggio per ampliare la propria cerchia di clienti. La realizzazione di un sito web è il primo passo per farsi conoscere, ma spesso, soprattutto chi non ha competenze in questo ambito, può avere molti dubbi su come procedere. Di seguito sono elencati alcuni passaggi utili per comprendere meglio il meccanismo dietro a queste pratiche.

La realizzazione di siti web

È uno step fondamentale per lanciare la propria azienda online e può funzionare sotto diversi punti di vista, come la promozione o il lancio di un servizio/prodotto, ma anche per l’e-commerce e tutto quello che deriva dalla vendita online, oltre che come raccolta, in un unico luogo, di informazioni utili per il cliente.

I siti web, perciò, possono essere di diverso tipo e organizzati sulla base di specifiche esigenze. La loro creazione solitamente avviene seguendo 5 passaggi:

scegliere un CMS (Content Management System);

individuare un nome di dominio e acquistarlo;

comprare un piano di web hosting;

installare un tema;

impostare il sito internet.

Per i più esperti questa scaletta non può suonare che familiare e di facile intuizione, ma, per coloro meno familiari con il mondo del web design, potrebbe risultare difficoltosa anche solo da comprendere. In questi casi è sempre meglio affidarsi a professionisti del settore, in grado di realizzare il sito web su misura e in linea con le proprie richieste.

Agenzie di web design

Per web design si intende la progettazione di artefatti comunicativi attraverso un browser o un software basato su tecnologie web. Online è possibile trovare informazione di ogni tipo riguardo a questa figura professionale e ai servizi messi a disposizione dalle aziende che operano in questo campo. Per la realizzazione di siti web a Bologna, ad esempio, ci si può affidare a https://www.davidenanni.com/. Si tratta di un’agenzia web attiva dal 1999 con grande esperienza nell’ambito della promozione del proprio business tramite la creazione di siti internet.

Questo tipo di attività si occupa solitamente anche della questione dell’e-commerce, della pubblicità e del posizionamento. In particolare, quest’ultimo è legato all’ottimizzazione SEO, un altro fattore determinante per la popolarità sul web.

La SEO

Acronimo di Search Engine Optimization, letteralmente significa “ottimizzazione dei motori di ricerca”. Si tratta di una pratica volta all’aumento della quantità e della qualità del traffico su un sito web. I motori di ricerca hanno permesso ad internet di funzionare come un’inesauribile fonte di informazioni che può essere sfruttata nell’ambito della promozione del marketing. Migliorare il posizionamento di una pagina web è importante per la visibilità e per il successo. L’organizzazione di un sito in chiave SEO è il passo principale da compiere per lanciare la propria attività. Anche in questo caso è bene affidarsi ad esperti in grado di soddisfare questo tipo di richiesta, creando una pagina che disponga in maniera specifica di questa caratteristica.

La SEO viene solitamente definita sulla base di tre attività necessarie:

SEO On-Page, ovvero le modifiche di uno o più elementi all’interno di una pagina web;

la SEO Off-Page, al contrario, si riferisce alle attività che non necessitano di una modifica;

la SEO Tecnica invece riguarda elementi più tecnici in grado di migliorare la fruibilità di un sito sui motori di ricerca.

Risulta quindi facile comprendere quanto questo mondo sia complesso ma sempre più rilevante nella nostra società digitalizzata e improntata all’attività online.