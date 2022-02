Mahmood trionfa ancora sul palco di Sanremo. Per lui si tratta della seconda vittoria al Festival, dopo quella del 2019. In verità è la terza tenendo conto della prima vittoria nel 2018 tra i giovani. “Rispetto al 2019 sono cresciuto, quest’anno è completamente diverso, venire al Festival con Ricky mi ha costretto ad entrare nel mondo di un altro artista, non porti la tua storia. Questo mi ha insegnato tanto, anche a condividere”.

Vince Mahmood in coppia con Blanco, ma Gianni Morandi è il vincitore assoluto. Terzo a 78 anni, si è rimesso in gioco. Ha accolto i vincitori con affetto abbracciando il diciottenne Blanco e riservando un grande sorriso a Mahmood. La 72esima edizione del Festival di Sanremo premia “Brividi” che ha ricevuto il consenso della giuria demoscopica, del televoto e della sala stampa. Seconda classificata Elisa con “O forse sei tu”, terzo Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

Mahmood e Blanco si dicino “felici di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, il nostro desiderio più grande è di portare la nostra musica all’estero, per questo non vogliamo fare una versione in inglese del nostro brano, vogliamo farla apprezzare in italiano”.