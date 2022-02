Il più atteso festival di musica Italiano è iniziato da poco, e già si inizia a parlare dei grandi favoriti del pubblico e dei vari bookmaker.

La 77esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata, e si può dire con il botto con oltre 10 milioni di Italiani davanti alla tv. Con l’inizio del Festival c’è stato anche un boom di scommesse, e non solo tra gli amanti delle scommesse, ma anche dagli amanti della musica. In tanti hanno già iniziato a scommettere tra amici e sui siti scommesse su chi sarà il prossimo artista a vincere il Festival e approdare sul palco dell’EuroVision.

Il Festival è partito martedì 1 Febbraio ed andrà in scena fino al 5 Febbraio con il gran finale e la nomina dei vincitori. Seppur appena iniziato, si specula molto su chi potrebbe approdare sul palco dell’EuroVision, ei bookmaker hanno già iniziato a presentare una classifica dei possibili vincitori in base a andamenti passati e numero di seguaci fedeli dei vari artisti.

Escludendo l’andamento del festival scorso dove vinsero i Måneskin con Zitti e Buoni, evento alquanto raro considerando che nella storia di Sanremo sono stati pochissimi i gruppi a vincere, e sono stati ancora meno gli artisti che sono riusciti a vincere con un brano rock. Ebbene si, sul palco dell’Ariston solitamente sono i cantanti singoli ad avere successo ed i generi musicali prediletti sono sicuramente il pop ed il neo melodico. Sicuramente la probabilità che quest’anno vinca un artista pop è molto alta considerando l’andamento degli anni passati.

Ci sono però altri fattori da tenere in considerazione come la popolarità degli artisti e la loro forte presenza sui social media, in quanto non c’è da ricordarsi che il voto viene dato non solo da una giuria ma anche dal pubblico. Quest’anno la competizione è tanta, in quanto sul palco dell’Ariston ci sono tantissimi artisti che hanno già vinto il festival in passato tra cui Zanicchi, Elisa, Fabrizio Moro, Emma, e Mahmood. C’è stato anche il ritorno di Ranieri e Morandi, i quali vinsero già in passato il Festival, Ranieri con “Perdere l’amore” nel 1988 e Gianni Morandi un anno prima con “Si può dire di più”. Poi, ci sono artisti come Rkomi che nel 2021 con Taxi Driver era nel top delle classifiche, non a caso è stato l’album più venduto dell’anno.

Tenendo conto di tutti questi fattori i bookmaker hanno stilato una classifica dei favoriti e per la maggior parte dei siti scommesse i due artisti al top della classifica sono Mahmood & Blanco con “Brividi” quotati a 2.00. A seguire c’è Elisa con vittoria quotata a 4.25. Anche al terzo posto troviamo un ex vincitrice di Sanremo Emma quotata a 5.50. Nella Lista dei favoriti troviamo anche Achille Lauro con Domenica, Irama, Rkomi, ed infine San Giovanni.

Insomma, la competizione non manca e ce ne saranno delle belle in queste serate di Sanremo.