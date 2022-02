MILANO – Tutte e venticinque le canzoni degli artisti in gara: anche la grande musica di questo festival é nel doppio cd “Sanremo Compilation 2022”, in uscita venerdì 4 febbraio con etichetta Warner, l’unica compilation ufficiale del festival, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana: sarà in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e in edicola con Sorrisi e Canzoni.

La bella notizia è che anche quest’anno la compilation con le canzoni del festival di Sanremo è una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che ha sempre minacciato i dischi del festival di Sanremo, alcuni dei quali escono lo stesso venerdì 4 febbraio; è soprattutto la compilation a correre il pericolo maggiore e, forse anche per questo motivo, se ne vendono sempre meno, come è successo lo scorso anno facendo comunque l’esordio al secondo posto della classifica ufficiale di vendita, risultando poi la più venduta dell’anno.

C’è da essere ottimisti perché, comunque, mai come quest’anno, il festival di Sanremo fotografa il mercato musicale attuale proponendo un cast che supera 280 certificazioni platino e comprende gli artisti che hanno venduto più album e più singoli nel 2021; a proposito di singoli, c’è da sottolineare che lo scorso anno i singoli del festival hanno raggiunto ben 28 certificazioni di platino.

La compilation comprende Irama (Ovunque sarai), Elisa (O forse sei tu), Achille Lauro (Domenica), Emma (Ogni volta è così), Sangiovanni (Farfalle), Mahmood e Blanco (Brividi), Fabrizio Moro (Sei tu), Gianni Morandi (Apri tutte le porte), Aka 7Even (Perfetta così), La Rappresentante di Lista (Ciao ciao), Giusy Ferreri (Miele), Rkomi (Insuperabile), Ana Mena (Duecentomila ore), Le Vibrazioni (Tantissimo), Noemi (Ti amo non lo so dire), Giovanni Truppi (Tuo padre, mia madre, Lucia), Michele Bravi (Inverno dei fiori), Ditonellapiaga e Rettore (Chimica), Highsnob e Hu (Abbi cura di te), Massimo Ranieri (Lettera al di là del mare), Iva Zanicchi (Voglio amarti), Dargen D’Amico (Dove si balla), Yuman (Ora e qui), Tananai (Sesso occasionale), Matteo Romano (Virale).

Ormai sono lontani i tempi in cui le compilation del festival di Sanremo venivano pubblicate a distanza di un mese dalla fine del festival per non disturbare le vendite degli album di chi vi aveva partecipato in gara; ciò è dovuto al fatto che ormai il festival di Sanremo non ha lo stesso peso che aveva un tempo sul mercato discografico. Stando ai dati di vendita si confermerebbe la crisi del disco fisico, e soprattutto della compilation del festival di Sanremo che non tira più come una volta quando superavano facilmente i cinquecentomila pezzi venduti (600.000 nel 1996, 700.000 nel 1995); negli ultimi anni la compilation è stata certificata platino nel 2011, 2015 e 2017, oro nel 2012, 2013, 2016, 2018 e 2019, mentre nel 2014, 2020 e 2021 non hanno raggiunto la soglia minima di vendita per la certificazione.