“Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO” di Salvatore Cameli è un saggio divulgativo in cui si focalizza l’attenzione sugli strumenti di mitigazione del rischio fiscale in azienda, sulla gestione delle verifiche fiscali dopo la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e sui rischi finanziari legati alle controversie con il Fisco. L’autore offre alle aziende e agli imprenditori delle interessanti informazioni pratiche per migliorare il rapporto con il Fisco e per tentare di prevenire i controlli fiscali o, se necessario, per superare la notifica di un eventuale provvedimento tributario tanto in sede procedimentale che processuale. Dalle parole dell’autore: «È un libro per CFO e manager poco avvezzi ai temi della fiscalità, che con parole semplici e senza tecnicismi esasperati tenta di spiegare gli strumenti più importanti che ha a disposizione l’azienda».

Cameli analizza ogni aspetto del rischio fiscale e del rapporto con il Fisco – soprattutto quando diventa conflittuale – e lo paragona a ragione a un gioco con delle regole, le leggi tributarie, e con due contendenti, il contribuente e il Fisco: «È un gioco però difficile, costoso e lungo, quasi logorante». Vi sono infatti tante norme da rispettare, a volte non di facile comprensione e soprattutto soggette a continue modifiche e, come sostiene l’autore, i manager d’azienda – a meno che non siano fiscalisti – non possiedono di norma gli strumenti e le conoscenze per individuare, per prevenire e soprattutto per gestire le situazioni di rischio fiscale. Partendo quindi dall’evidenza che il sistema tributario nazionale si caratterizzi per la sua oggettiva complessità, è opportuno che l’azienda pianifichi attentamente i suoi passi, che monitori e sappia prevedere le potenziali situazioni di rischio fiscale e che conosca bene il pensiero e l’agire del Fisco.

Ogni domanda sui rischi fiscali in azienda e sulle strategie da mettere in atto per evitare sanzioni e contese trova risposta in questo agile e interessante testo; un’opera per gli addetti ai lavori, ma non solo.



BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Salvatore Cameli è iscritto all’ordine degli avvocati di Roma ed esercita la professione di avvocato tributarista. È autore e coautore di diversi articoli apparsi sulle più prestigiose riviste specializzate del settore. Ha inoltre fondato la piattaforma 4tax per supportare le aziende nelle verifiche fiscali e nelle controversie tributarie dinanzi le Commissioni Tributarie.