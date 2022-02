Come nel calcio, quando la squadra non raccoglie i giusti risultati va cambiata, anche in politica avviene la stessa cosa.

Dopo sedici mesi dall’insediamento, e con qualche assessore già cambiato lungo questo percorso, il Sindaco Vincenzo Voce ha deciso di azzerare l’intera Giunta e nominarne un’altra. Non è stato un totale cambio di assessori, alcuni sono stati riconfermati, per l’esattezza cinque, un ritorno quale l’avv. Sandro Cretella (Vice Sindaco con delega Affari Generali, Personale, Organizzazione Amministrativa, Avvocatura, Comunicazione e Informazione Istituzionale), e due “new entry”: la dott.ssa Maria Bruni (Programmazione comunitaria, Programmi Complessi, Transizione Ecologica ed Energetica, Turismo) e l’avv. Giovanni Pitingolo (Verde Pubblico, Decoro urbano, Tutela e valorizzazione dei quartieri, Spettacolo).

Completano la squadra gli Assessori:

Ing. Luca Bossi (confermato) con delega Urbanistica, Trasporti, Sport, Impiantistica sportiva, Amministrazione digitale, PNRR.

Dott. Antonio Scandale (confermato): Bilancio, Patrimonio e Società partecipate.

Avv. Natale Filiberto (confermato): Attività produttive, Fiere e Mercati, Servizi demografici.

Prof.ssa Rachele Via: Pubblica Istruzione, Cultura e Antica Kroton.

Dott.ssa Rachele Parise (confermata ex Vice Sindaco): Legalità dell’azione amministrativa, Lavori Pubblici, Servizi tecnici.

Avv. Filly Pollinzi (confermata): Politiche sociali.

Il Sindaco ha tenuto le deleghe all’Ambiente e polizia locale.

L’azzeramento ed il varo della nuova Amministrazione è stato giudicato dal Sindaco Voce un evento necessario per un normale avvicendamento come avviene normalmente nel corso della vita amministrativa, ed altri cambi di Giunta potranno avvenire in futuro – ha dichiarato il Sindaco – che ha anche detto: “Ho ascoltato tutti, Consiglieri di maggiorana con i quali continua ad esserci un ottimo rapporto, forze politiche che sostengono l’Amministrazione comunale, società civile perché il compito di un Sindaco è quello di fare sue tutte le indicazioni che possono venire dall’esterno e fare sintesi. Ed è quello che ho fatto. Adesso – ha continuato il Sindaco – mi aspetto che ciascuno, nella Giunta e nel Consiglio, assuma questo momento come una nuova sfida per l’amministrazione. E le prime sfide che attendono l’attuale Amministrazione riguardano il PNRR, aprire i cantieri dell’Antica Kroton, intercettare finanziamenti per cambiare il volto della Città, mettere in campo tutte le risorse che abbiamo a disposizione”.