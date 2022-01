Quando si vuole comprare un qualsiasi oggetto online, che sia una lampada, un elettrodomestico o delle scarpe, ci si rende subito conto di quanto l’offerta in rete sia ampia. Ci sono infatti centinaia di brand, prodotti e varianti e il rischio è quello di essere travolti da una valanga di dubbi che vengono appunto creati dall’abbondanza della scelta.

Una guida all’acquisto in questi casi potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto nella prima fase della customer journey. Bisogna pensare che molte persone hanno già un’idea chiara di quale prodotto vogliono acquistare, tuttavia non conoscono perfettamente tutte le caratteristiche del prodotto che potrebbero rivelarsi utiliper la scelta di quest’ultimo.

Ed ecco che entrano in gioco le guide all’acquisto: il loro scopo infatti è quello di guidare l’acquirente passo dopo passo nella scelta, ed eventualmente all’acquisto, di un determinato prodotto.

In poche parole, il compito della guida all’acquisto di un singolo prodotto o per altri articoli è quello di dare una panoramica sulle caratteristiche essenziali della proposta di vendita e quindi è una base fondamentale per la conclusioned’acquisto.

Cosa deve contenere una guida all’acquisto

Gli elementi imprescindibili di una guida all’acquisto ben scritta sono:

una raccolta di domande che i potenziali clienti si pongono più di frequente prima dell'acquisto. Queste possono essere raccolte direttamente, tramite forum tematici ma anche attraverso i social;

contenere una lista di risposte più importanti e spiegare perché è meglio scegliere una tipologia di articolo o una determinata categoria di prodotti;

una guida va sempre controllata periodicamente, le informazioni devono essere oggettive e devono essere supportate da numeri e fatti;

la guida perfetta all'acquisto deve essere chiara, esaustiva e deve aiutare il potenziale cliente a schiarirsi le idee sul prodotto che vuole acquistare.

Per un’azienda, aiutare il cliente con le guide all’acquisto è una mossa che può davvero fare la differenza. Infatti grazie ad esse è possibile incrementare indirettamente le vendite perché creano un rapporto di fiducia con il cliente e danno autorevolezza.

Solitamente chi legge una guida all’acquisto su un determinato sito è più propenso ad acquistare un prodotto sullo stesso sito piuttosto che dalla concorrenza. Tali guide permettono inoltre al cliente di scegliere con consapevolezza senza però sentirsi travolti o obbligati; limitando anche il rischio di eventuali resi.

Il modo migliore per guidare i propri clienti

Come anticipato, il modo migliore per strutturare una guida all’acquisto è stilare una lista di domande che permettano al lettore di scegliere il giusto prodotto in base alle proprie esigenze. Partendo da questa lista, inoltre, si potranno descrivere per filo e per segno tutte le opzioni di una determinata offerta e spiegare anche in quali occasioni è meglio scegliere un prodotto piuttosto che un altro.

Ma bisogna fare attenzione a non confondere una guida all’acquisto con le FAQ (frequently asked questions). Nel primo caso infatti, la guida all’acquisto, tiene conto delle eventuali domande che potrebbero aiutare un cliente a scegliere il prodotto.

Nel secondo caso invece si tratta di una serie di domande che i clienti hanno già fatto ripetutamente.

L’oggettività dell’informazione è fondamentale

Nella prima fase dell’acquisto consumatori e clienti non sono sempre pronti ad approfittare dell’offerta. Perché devono prima capire se un articolo possa effettivamente soddisfare tutte le esigenze richieste.

Infatti, non bisogna solo ricorrere a delle frasi a effetto che inducono il cliente ad acquistare senza pensarci troppo. Ma bisogna fornire delle informazioni oggettive sulla reale offerta: questo aiuterà i clienti a prendere la giusta decisione.

Ricorrere a informazioni oggettive, basate su fatti e numeri reali ispirerà la fiducia da parte dei nuovi clienti e rafforzerà il rapporto con quelli già esistenti. Inoltre, questo mostrerà anche una certa autorità in materia; la combinazione di fiducia e autorevolezza faranno sì che un business diventi davvero irresistibile.

Tutte le persone prima di effettuare un acquisto online fanno sempre delle ricerche ed è proprio in questa fase che la guida all’acquisto diventa utile e determinante. Tuttavia bisogna sempre tenere in considerazione che non tutti sono dei veri esperti, ecco perché è fondamentale utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile a tutti.

Quindi se si dovessero scrivere dei termini troppo tecnici è bene sempre spiegare il reale significato di questi ultimi con parole che siano comprensibili a tutti.