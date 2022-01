Fare palestra anche in casa significa mantenere la possibilità di restare in forma, facendo attenzione al nostro benessere psicofisico. Ci sono diversi esercizi che possono essere svolti, sia quelli cardio che quelli di potenziamento. Focalizziamoci bene sugli esercizi che intendiamo fare e facciamo attenzione all’esattezza delle serie e delle ripetizioni. L’obiettivo importante consiste nello scegliere il tipo di esercizio che intendiamo svolgere e nel capire bene la sua funzione. Ma ecco gli esercizi che suggeriamo.

Gli esercizi cardio

Non per forza dobbiamo andare in ambienti appositamente dedicati come le palestre, infatti possiamo svolgere alcuni di questi esercizi anche a casa, avendo a disposizione gli attrezzi giusti, come quelli indicati da Tuttopalestra.it.

Ci sono comunque delle attività che non richiedono per forza delle macchine fitness. Per esempio possiamo dedicarci al running, al salto della corda, al walking. E poi ci sono naturalmente quelle attività che richiedono specifici attrezzi. Fra questi per esempio la cyclette, regolando dettagliatamente la resistenza e approcciando percorsi prestabiliti.

Oppure per esempio possiamo fare, specialmente per iniziare, alcuni esercizi con i pesi. Per i pettorali, i tricipiti e i deltoidi anteriori, va bene il push up con tutte le prese e le inclinazioni. Invece per la schiena, i bicipiti e i deltoidi posteriori possono essere utili delle trazioni alla sbarra.Cimentiamoci per gli addominali in crunch, plank e torsione del busto.

Consigli utili

Per darsi la giusta carica ed avere un’adeguata motivazione per iniziare e proseguire l’allenamento, può essere utile seguire alcune regole essenziali. Per esempio bisognerebbe avere un piano, per non ritrovarsi a non sapere che cosa fare.

Questo può facilmente indurre alla noia. Quindi consigliamo assolutamente di puntare sulla programmazione degli esercizi, specialmente se non si ha un personal trainer a disposizione. Allo stesso tempo sarebbe importante non esagerare, perché è completamente privo di senso allenarsi ogni giorno in maniera molto intensa, per poi ritrovarsi ad abbandonare.

Puntiamo anche sul divertimento, perché siano soddisfatte le nostre esigenze di rilassarci e di provare piacere dal trarre soddisfazione nel compiere degli esercizi. Inoltre ricordiamoci sempre che allenarsi deve essere un’abitudine regolare. Meglio cimentarsi in sessioni brevi e facili piuttosto che passare molte settimane senza svolgere alcun esercizio.

Ci possono essere anche momenti di inattività, però in queste circostanze è sempre meglio riuscire a mantenersi un po’ allenati, piuttosto che non dedicarsi ad alcun esercizio fisico.Proviamo nel corso del tempo ad aumentare il carico di allenamento in termini di volume piuttosto che per quanto riguarda l’intensità.