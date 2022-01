Tra i settori che negli ultimi anni sono andati incontro ai maggiori cambiamenti troviamo sicuramente quello della formazione. Con la pandemia, sono stati introdotti nuovi approcci didattici e l’e-learning ha conosciuto un vero e proprio boom. Parliamo di un trend che in realtà era destinato a crescere indipendentemente dal Covid e che nell’ultimo decennio registrava numeri in progressivo aumento in Italia. Sicuramente però la pandemia ha accelerato il successo della didattica a distanza, facendone emergere i numerosi vantaggi.

Oggi possiamo dire che l’e-learning sia un metodo di didattica ormai affermato, che non compirà alcun passo indietro ma al contrario continuerà a crescere. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i numeri di questo trend, che vantaggi effettivi è in grado di offrire l’e-learning e in quali ambiti didattici si sta sviluppando maggiormente.

Il boom dell’e-learning in numeri

Che l’e-learning abbia conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni non è certo un segreto, ma se andiamo a vedere nel dettaglio quali siano stati i numeri di questo trend possiamo comprendere meglio quale sia la portata di tale metodo didattico. Secondo le stime più recenti, l’apprendimento a distanza ha conosciuto una crescita del 900% dal 2000 ad oggi e quindi negli ultimi 20 anni. Global Market Inside prevede inoltre che entro il 2026 il mercato dell’e-learning supererà i 375 miliardi di dollari. Se consideriamo che i dati relativi al 2020 fanno riferimento a circa 185 miliardi di dollari, possiamo facilmente comprendere quanto l’intero settore della didattica a distanza sia destinato a crescere nel prossimo futuro.

D’altronde, ormai sono chiari a tutti i vantaggi dell’e-learning e grazie alla pandemia questi sono stati sperimentati anche dai più scettici.

Dai corsi di lingue alla formazione aziendale

Quali ambiti didattici sono stati interessati maggiormente dall’e-learning? Senza dubbio quello delle lingue straniere, che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale grazie all’aumento della domanda. In Italia è aumentato notevolmente l’interesse per le lingue e in moltissimi hanno scelto di iscriversi alle piattaforme online. I corsi che puoi trovare su italki sono ad esempio tra i più consigliati del momento, proprio perché basati sull’e-learning e su un apprendimento adattivo che risponde alle esigenze specifiche di ogni studente. È possibile scegliere il proprio docente e seguire delle lezioni private online nei giorni e degli orari desiderati. Un vantaggio non da poco!

Un altro settore che è stato investito dell’e-learning è stato poi quello della formazione aziendale. D’altronde, con la diffusione dello smart working era naturale che anche i corsi si sarebbero svolti secondo le modalità della didattica a distanza. Quello che però non va sottovalutato è che ad oggi si prosegue su questa strada, proprio perché è maturata una maggior consapevolezza circa i vantaggi offerti dall’e-learning.

Quali sono i reali vantaggi dell’e-learning?

Quali sono allora i reali vantaggi dell’e-learning? Tra quelli che sono emersi in modo particolarmente evidente proprio in questi ultimi anni va citata la possibilità di seguire le lezioni anche a distanza, superando qualsiasi limite fisico. È innegabile che sia stato grazie all’e-learning se durante la pandemia il settore dell’istruzione non ha subito un crollo totale. Con le aule chiuse e l’impossibilità di uscire di casa, con il rischio di contagio e la paura da parte delle persone, la didattica a distanza ha rappresentato per alcuni mesi l’unica soluzione di apprendimento possibile.

Oltre a questo però vanno considerati anche altri vantaggi dell’e-learning, perchè come abbiamo accennato non è solo per via della pandemia che è destinato a crescere sempre di più nei prossimi anni. La didattica a distanza è sempre più concentrata su un apprendimento adattivo, basato quindi sulle reali necessità di ogni singolo studente e questo è un dettaglio che non si può certo sottovalutare. Se ogni lezione viene sviluppata sulla base dei reali bisogni di apprendimento di ognuno, la sua efficacia risulta senza dubbio superiore.

Va poi considerato il fattore tempo, sempre più determinante al giorno d’oggi. Grazie all’e-learning è possibile apprendere ottimizzando al massimo il tempo che si ha a disposizione, conciliando gli impegni lavorativi e personali con lo studio.

Il futuro dell’e-learning e della didattica a distanza

A questo punto viene da chiedersi quale sarà il futuro dell’e-learning e su tale punto gli esperti sono tutti d’accordo nel sostenere che questo metodo di insegnamento a distanza continuerà a riscuotere un successo enorme. Anzi, secondo le stime l’e-learning andrà seppur lentamente a sostituirsi alla didattica tradizionale in moltissimi ambiti. Possiamo dunque parlare sin da ora di una vera e propria rivoluzione digitale della formazione, che nei prossimi anni sarà sempre più evidente.