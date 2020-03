Pisa. Le procedure di sfratto sono sospese

La Prefettura di Pisa ha accolto la richiesta avanzata dall’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità e per finita locazione, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nel rispetto delle disposizioni governative dei DPCM 9 e 11 marzo 2020. La Prefettura, in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ha reso noto la decisione del Presidente del Tribunale di Pisa di sospendere i provvedimenti di sfratto fino al 3 aprile, così come richiesto dall’assessore del Comune di Pisa tramite lettera inviata nei giorni scorsi, e si è associata alla decisione, disponendo la sospensione dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti fino a tale data, anche in considerazione della prioritaria esigenza di utilizzare tutte le forze disponibili nelle attività direttamente connesse all’attuazione delle disposizioni in tema di emergenza COVID 19.

“Sono soddisfatta – dichiara l’assessore Gambaccini – e ringrazio la Prefettura di Pisa per la celere risposta che permette di sospendere gli sfratti intanto fino al 3 aprile. Ho ritenuto doveroso, in questo momento di emergenza sanitaria, evitare il rischio di numerose emergenze abitative e garantire ai nuclei familiari con situazioni di fragilità sociale ed economica la permanenza all’interno del proprio domicilio, sia per la loro sicurezza, che nel rispetto delle prescrizioni del Governo in materia di diffusione di contagio”.