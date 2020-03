Covid-19: il punto della situazione di mercoledì 25 marzo tenuto da D’Angelo

Una buona notizia, nonostante il numero elevato di morti, per il quarto giorno il numero degli attuali positivi da coronavirus è in calo. Sono 3.491 nelle ultime 24 ore; ieri erano 3.612. Diminuisce anche il numero dei morti ma è ancora molto alto. Sono 683 in un giorno, ieri erano stati 743. In totale sono morte in tutto 7503 persone. I guariti aumentano, dato confortante: in un giorno ben 1036, in totale 9.362. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386.

I dati sulle diffusione del Coronavirus di mercoledì 25 marzo sono stati diffusi dal Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D’Angelo. E’ stato il numero due della protezione civile a restituire la fotografia della situazione in Italia, dopo che Angelo Borrelli aveva lasciato in mattinata la sede del Dipartimento perché febbricitante. In un primo momento era stata comunicata la sospensione del quotidiano appuntamento, ma poi si è deciso comunque per il punto giornaliero, “al fine di garantire una continua e puntuale informazione rispetto all’emergenza Coronavirus”.

“Borrelli ha accusato sintomi febbrili e una leggera afonia: per un senso di responsabilità e precauzione ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio, da dove continua a lavorare e a seguire con attenzione la gestione di questa grande emergenza”, ha detto il vice capo del Dipartimento della Protezione Civile, Agostino Miozzo, sottolineando che “tutto il dipartimento continua nelle sue attività”.