Le 5 cose che influenzano maggiormente il valore di Bitcoin

Introduzione

Quando il mitico Satoshi Nakamoto sviluppò Bitcoin nel 2009, furono davvero in pochi a notarlo. Un decennio dopo, Bitcoin non solo sta diventando sempre più forte, ma fa da apripista a molte altre criptovalute.

Tante persone che sono interessate a Bitcoin e ad investire in questa criptovaluta sono preoccupate di una cosa. Bitcoin è altamente volatile e fluttua drasticamente di valore. Negli ultimi anni si è giunti a una sorta di stabilità dovuta a una maggiore tolleranza da parte dei governi e ad altri fattori.

In questo articolo, cercheremo di individuare le maggiori preoccupazioni degli investitori riguardo a Bitcoin. Parliamo di 5 fattori che ne influenzano il valore nel tempo.

Fattori che non influenzano il valore di Bitcoin

Se da un lato è importante analizzare i fattori che determinano la variazione di prezzo di Bitcoin, dall’altra è necessario anche individuare quelli che non hanno alcun effetto.

Va notato che Bitcoin non è una valuta tradizionale, direttamente collegata a riserve governative. Sotto questo aspetto, Bitcoin non è influenzato dall’inflazione. Come le valute tradizionali, i fattori di crescita, le emergenze naturali e quelle di altra origine non hanno effetti su Bitcoin.

Questo rende Bitcoin una forma di investimento estremamente ricercata da individui e società. Si dovrebbe anche tenere a mente che Bitcoin non è in alcun modo regolato da autorità governative o istituzioni finanziarie.

5 Fattori che influenzano il valore di Bitcoin

Domanda e offerta Bitcoin

Come qualsiasi altro bene, anche Bitcoin è influenzato dal mercato. In molti di voi saranno a conoscenza che possono essere minati un massimo di 21 milioni Bitcoin. I prezzi schizzano in alto quando c’è una maggiore richiesta. Questo può accadere per varie ragioni.

I pagamenti dei miner bitcoin e gli interventi legislativi del governo sono parte della domanda e offerta. Tutto questo influenza il valore.

Competizione dalle altre Criptovalute

Se segui forum e comunità sulle criptovalute, potresti aver già sentito parlare di Ethereum o Litecoin. Queste criptovalute hanno avuto un grande impatto nell’ecosistema delle valute digitali.

Gli investitori hanno una vasta scelta di investimento. I miner hanno lo stesso dilemma. Con Facebook che fa ingresso in questo mondo con Libra, la competizione sembra essere sempre maggiore.

Il Mining Bitcoin Mining è costoso

Anche se Bitcoin è una valuta virtuale, viene prodotta fisicamente. Il mining bitcoin è il processo che porta alla scoperta di un singolo blocco di Bitcoin. Le risorse richieste per questo processo sono elettricità e hardware informatico.

Il mining Bitcoin richiede di risolvere complicati algoritmi matematici utilizzando il potere della propria mente e dei sistemi informatici in possesso dei miner. È un processo complicato, molto avanzato tecnologicamente e che richiede grossi investimenti.

Regolamentazioni e Legislazioni dei Governi

L’atteggiamento dei governi riguardo a Bitcoin non è statico. Alcuni governi hanno dato parere positivo, mentre altri puntano a bandire la criptovaluta. La SEC (Securities and Exchange Commissions) è addetta alla regolamentazione di Bitcoin negli Stati Uniti.

Nonostante la SEC consideri Bitcoin un titolo, la Commodity Futures Trading Commission o CFTC considera invece Bitcoin una merce. Bitcoin ha lo stesso problema in quasi tutto il mondo. Gli investitori sono diffidenti rispetto a una valuta che viene vista con poca sicurezza da governi e istituzioni.

Limite di Tre Transazioni per Secondo

Se vuoi che qualcosa diventi di uso comune, devi supportarla con il giusto software. I software Bitcoin permettono solo tre transazioni al secondo. Se paragonato alle transazioni delle altre valute digitali, puoi notare da solo l’enorme differenza.

Gli sviluppatori puntano a creare software in grado di rendere le transazioni istantanee. Più veloci sono le transazioni, più user friendly sarà il software. Pensa ad esempio ai portafogli digitali.

Conclusione

Nell’ultimo paio di anni, Bitcoin è cresciuto lentamente e ha guadagnato stabilità. Con le criptovalute che diventano sempre più conosciute e usate, è possibile prevedere sempre una maggiore affluenza di investitori. Se vuoi scoprire di più su come investire in Bitcoin, visita BitQT.

In questo articolo abbiamo parlato di determinati fattori che possono influenzare il valore di Bitcoin. Riesci a pensare ad altri fattori simili? Facci sapere nella sezione commenti.