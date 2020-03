Don Matteo 13 è in lavorazione: Lux Vide scrive la nuova sceneggiatura

Una buona notizia per i fans di Don Matteo. La serie numero 13 si farà. Infatti la Rai ha annunciato la tredicesima stagione della fiction. Tant’è che la Lux Vide è già al lavoro per scrivere la nuova sceneggiatura. Il finale della dodicesima stagione ha fatto il pieno di ascolti con 7.4 milioni di spettatori e uno share del 26.52%.

Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction, in queste ore ha espresso parole di grande stima e gratitudine sul longevo progetto. “Don Matteo è un prete universale e ha stretto un patto forte con gli spettatori che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide, che insieme a Rai Fiction è già al lavoro per pensare alla prossima stagione”.

Don Matteo è un successo globale. Durante la messa in onda è sempre nei trend topic dei social più amati dai giovani. Inoltre su Rai Play ha ottenuto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Il prete-detective tornerà quindi per la tredicesima edizione.