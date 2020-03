Da domani in radio “Playlist”, il nuovo singolo di Daniele Ronda

Da domani, venerdì 20 marzo, sarà in rotazione radiofonica “PLAYLIST”, il nuovo singolo del cantautore piacentino DANIELE RONDA, disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Una ritmica potente e rotolante, un intreccio di chitarre acustiche ed elettriche, un approccio vero, suonato, proiettato a una performance live, al palco. Il brano è il primo estratto dal nuovo album dell’artista che vedrà la luce nei prossimi mesi.

A proposito di “Playlist” Daniele Ronda ha dichiarato: «A volte è possibile, spesso necessario, prendersi una pausa dal mondo, apprezzare a pieno questi “momenti sospesi” e scegliere con molta cura con chi trascorrerli. Poi le scadenze, gli impegni e tutto il bene e il male di questa frenesia saranno lì fuori ad attenderci e noi ancora pronti a ributtarcisi dentro…».

Il videoclip, diretto da Massimo Albasi, vede la partecipazione della modella e influencer Mercedesz Henger. Ambientata in una scuola di danza, la sequenza di immagini è un continuo alternarsi di scene live con mDaniele Ronda e la sua band, e di altre in cui la protagonista Mercedesz Henger, omaggiando il film “Flashdance”, veste i panni di una ragazza con il grande sogno di danzare, immersa in un intenso allenamento, in una sfida con se stessa.

Biografia

Daniele Ronda inizia da adolescente lo studio del canto e da lì la partecipazione a numerosissimi concorsi canori musicali da quelli locali a quelli nazionali ed internazionali, ed è proprio durante queste partecipazioni che Daniele conoscerà il suo primo team di produzione. La squadra che inizia a lavorare con Daniele è formata da : Alfredo Cerruti (manager e produttore discografico), Marco Marati (manager e produttore discografico), Dado Parisini (produttore artistico ed arrangiatore ), Marco Salom (produttore discografico, video maker e regista ), con loro inizia un percorso di lavoro che lo porterà prima alla scrittura di due brani interpretati da Nek. Le canzoni di Daniele vengono tradotte in diverse lingue tra cui lo spagnolo per il mercato latino. Dopo questo grande successo Daniele entra in studio per incidere quello che sarà il suo primo disco singolo in uscita: “Come pensi che io”. Nel 2010 la decisione di riprendere il lavoro su se stesso, a tempo pieno, ripartendo dalle proprie origini. Da lì nascerà il primo album di Daniele Ronda: “Daparte in folk”, nel quale saranno presenti i duetti con Davide Van De Sfroos e Danilo Sacco. Con questo disco Daniele riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il premio MEI come miglior album folk, e soprattutto insieme alla sua band Ronda iniziala sua prima tournè che durerà per oltre un anno con più di 100 concerti in tutta Italia, con tappe internazionali a Londra, Parigi e diverse zone della Svizzera. Ad un anno di distanza esce un nuovo album di Daniele, dal titolo: “La sirena del Po”. Il 25 marzo del 2014 esce il terzo disco di inediti di Ronda: “La Rivoluzione”, album che segna un percorso ed un’evoluzione sonora che definirà ancora di più la sua forma nei riarrangiamenti live sia di questo che dei dischi usciti in precedenza. L’abum entra dopo una sola settimana nei top50 della classifica ufficiale di vendite, e nella top10 tra gli indipendenti. Non mancano i numerosissimi concerti, ed il 2014 il calendario di Ronda sarà segnato anche da un importante tour nel sud del nostro paese. Subito dopo l’uscita de La Rivoluzione Daniele viene invitato a partecipare al Concertone del Primo Maggio a Roma, evento che sarà trasmesso anche in diretta su Rai tre. L’esperienza del Concertone di Roma si ripeterà per due anni consecutivi, perché̀ l’invito per Ronda a partecipare al grande evento arriva anche l’anno successivo; anche in quell’ occasione sul palco un adrenalinico set live del cantautore piacentino, nel quale non sono mancati colpi di scena e sorprese, parleranno dell’esibizione anche i più importanti tg nazionali. Il 2016 segna poi una svolta nella carriera musicale e artistica di Daniele: un “ritorno” al Pop senza rinnegare in alcun modo la strada percorsa negli ultimi anni. Escono i singoli “APRI LE GAMBE AMORE MIO” e “CHE SPETTACOLO È”, che entrano nella classifica nazionale dei singoli più venduti su iTunes. La tournee #daquisiriparte porta Daniele e la sua musica in oltre 50 città italiane. Ad Aprile 2017 esce il nuovo CD di brani inediti “A BEAUTIFUL MIND”. Inizia il nuovo tour, con la band rinnovata che durerà fino ad ottobre 2018, con più di 100 date in tutta Italia. Nel 2019 Daniele è nuovamente in studio per preparare il nuovo CD con tante novità e il 6 marzo 2020 esce nei digital store e sulle piattaforme streaming il primo singolo estratto dal titolo “Playlist”, in rotazione radiofonica a partire dal 20 marzo.