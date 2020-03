La Spezia è in lutto: tra le vittime il Maresciallo Maggiore Massimiliano Maggi

Il Sindaco della Spezia sulla Pagina ufficiale del Comune ha postato un messaggio di cordoglio per i moltissimi cittadini “vittime di questa emergenza”. Il primo cittadino Pierluigi Peracchini ricorda in particolare “Massimiliano e tutti gli altri caduti”.

Tra loro “un servitore dello Stato” in servizio in Città. Si tratta del Maresciallo Maggiore Massimiliano Maggi, addetto alla Stazione della Spezia. “Un uomo impeccabile, padre e marito esemplare, che ha dedicato tutta la sua vita al servizio dei cittadini. Tutta la Città si stringe al dolore della sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri, in particolare al Comando della Spezia e a tutti i suoi colleghi”.