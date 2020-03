Milano. Obbligo seggiolini auto, De Corato: somme ben spese per salvare vite bambini

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ricorda che “è entrato in vigore l’obbligo del cosiddetto ‘dispositivo antiabbandono’, i seggiolini auto, che riguarda i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni”. “È un tema al quale da tempo Regione Lombardia ha dedicato grande attenzione – ha aggiunto De Corato – informando tempestivamente i cittadini su obblighi, sanzioni e tipologie di dispositivi da acquistare”.

Multe per i trasgressori

“La legge – ricorda l’assessore – prevede sanzioni per la mancata adozione dei dispositivi, in estensione a quanto già previsto dall’attuale Codice della strada per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, multa che va da 81 a 326 euro. Se la violazione ricorre per almeno due volte nell’arco di due anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va dai 15 giorni ai 2 mesi”.

Bonus di 30 euro

“Ogni euro investito per salvare una sola vita – ha concluso Riccardo De Corato – è ben speso”. “È prevista l’erogazione – ha detto ancora De Corato – di voucher di 30 euro per l’acquisto, spendibile esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma web del Ministero delle Infrastrutture”. “Chi lo ha già comprato – ha concluso – può invece chiedere entro 60 giorni, a partire dal 21 febbraio 2020, il rimborso di 30 euro allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line”.