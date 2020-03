Il modello di punta delle unità di risposta 2N può essere utilizzato anche come centro di controllo della casa

L’elegante dispositivo da interno 2N® Indoor Touch 2.0, per i citofoni 2N, è il successore del modello 2N® Indoor Touch, premiato con il prestigioso Red Dot Design Award. Offre un display HD, in vetro temperato, da 7″, connessione Wi-Fi e grazie alle prestazioni, quattro volte superiori rispetto al suo predecessore, può essere utilizzato per integrare i sistemi di automazione domestica. È il modello di punta della gamma 2N, destinato principalmente ai condomini.

La societò 2N, il più grande produttore al mondo di citofoni IP, presenta l’elegante nuovo 2N® Indoor Touch 2.0, un comunicatore multifunzione per la ricezione delle videochiamate dai citofoni IP 2N e il controllo degli accessi, nonché per la gestione di altre funzioni di automazione della casa e dell’ufficio.

Facile da utilizzare, con un design accattivante

L’unità di risposta interna 2N® Indoor Touch 2.0 è dotata di un touchscreen a colori da 7″, che offre, non solo una vista dettagliata dell’ingresso, ma anche un’alta resistenza ai graffi, grazie alla superficie in vetro temperato da 4 mm. Lo schermo ha una piacevole inclinazione, che rende molto semplice l’utilizzo delle applicazioni create, in modo specifico, per l’automazione domestica: le applicazioni più utilizzate sono disponibili con un solo tocco. L’elegante design e i materiali di alta qualità rimangono invariati, rispetto alla versione precedente (premiata con il prestigioso Red Dot Award 2017) e garantiscono che il prodotto si adatti anche agli ambienti più lussuosi.

L’unità di risposta interna 2N® Indoor Touch 2.0 offre prestazioni elevate per la ricezione delle videochiamate dai citofoni 2N e per l’integrazione con i sistemi di Home Automation.

Grazie all’unità, l’utente può visualizzare facilmente e rapidamente il video dal citofono e vedere in tempo reale chi si trova davanti alla porta, o risentire i messaggi relativi alle chiamate perse o senza risposta, lasciati dai visitatori. La registrazione audio può essere, inoltre, accompagnata da quella video. Il suono in qualità HD garantisce una perfetta intellegibilità, senza eco.

Più potenza per le app di terze parti e le applicazioni di controllo domestico

Rispetto alla versione precedente, 2N® Indoor Touch 2.0 è dotato di un hardware più potente e ha una potenza di elaborazione circa quattro volte superiore. 2N® Indoor Touch 2.0 viene fornito con una licenza di sblocco preinstallata, per l’integrazione di applicazioni Android di terze parti, come per esempio quelle destinate ai sistemi di automazione domestica. L’utente in questo modo può controllare, non solo la comunicazione con i visitatori, ma gestire anche l’aria condizionata, le luci, le telecamere, le tapparelle e la riproduzione musicale.

“2N® Indoor Touch 2.0 sfrutta il concetto delle nostre unità di risposta interne, diventate molto popolari nelle aziende, in ambito residenziale e alberghiero. Riteniamo che il miglioramento delle prestazioni, l’interfaccia grafica e le migliori capacità di integrazione di questo prodotto premium contribuiranno ad una ancor maggiore diffusione del prodotto sul mercato, soprattutto nel settore residenziale”, afferma Tomáš Vystavěl, responsabile della gestione dei prodotti in 2N.

L’installazione del dispositivo è semplice e richiede meno di 15 minuti; il dispositivo inoltre può essere gestito, da remoto, da Internet. L’unità può essere collegata con un cavo Ethernet, che fornisce sia la comunicazione, che l’alimentazione. La versione Wi-Fi consente di fare a meno del cablaggio strutturato.

2N® Indoor Touch 2.0 è disponibile nei colori bianco o nero e con connessione Wi-Fi opzionale. Sarà disponibile nei canali di vendita a partire da Agosto 2019, al prezzo di listino suggerito di 580€.

Specifiche tecniche:

Dimensioni (L x H x P): 235 x 165 x 40 mm Peso: 850 g Alimentazione: Adattatore 12V DC o PoE 802.3af Controllo: Touch screen 7″ capacitivo Audio: Microfono integrato e altoparlante da 2W, codec G.711, G.722 Video: Display da 7″, 1024×600 pixel (16: 9), H.264, codec MJPEG Connessione di rete: LAN 10 / 100BaseT, RJ-45, cablaggio raccomandato Cat5e o superiore Parametri del contatto: 2x pin di ingresso / uscita universale (GPIO), per il collegamento, ad esempio, del campanello Temperatura di esercizio: 0°C – 60°C