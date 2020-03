Esce oggi “Prima o poi”, il nuovo album di Alessandra Rugger

Da oggi, venerdì 13 marzo, è disponibile sulle piattaforme digitali e sui digital stores “PRIMA O POI” (LaPOP), il nuovo album di ALESSANDRA RUGGER anticipato lo scorso gennaio dal singolo “VENTO”.

Alessandra Rugger voleva intitolare il nuovo album “Intanto dentro un circo”, dal titolo di uno dei brani estratti da questo. Il titolo “Prima o poi” ha poi avuto la meglio perché nella sua ambiguità racchiude il cambiamento e la staticità insieme, due aspetti della vita che l’artista afferma di aver imparato ad accettare solo di recente e che percorrono l’intero album.

Racconta Alessandra Rugger a proposito del nuovo album: «Nell’arrangiare i brani ho pensato a lungo e alla fine ho tentato di rimanere fedele al mio back ground musicale ed artistico con naturalezza e coerenza, senza badare a ciò che avrebbe potuto renderlo più o meno “commerciale”. Riascoltandolo oggi, a mixaggio completato, posso dire che è un disco “sincero” che racconta pezzetti di me, senza fronzoli e sovrastrutture e spero che questo arrivi a chi lo ascolta».

Di seguito la tracklist di “Prima o poi”: “Vento”, “Scoppia”, “Intanto dentro un circo”, “In volo”, “Prima o poi”, “L’elefante e il ragno”, “Amelie”, “Scacchi”, “Sale”.

Biografia

Alessandra Rugger si avvicina alla musica fin da giovane con lo studio del pianoforte e del canto. Dopo significative esperienze professionali come corista, nel 2015 è protagonista femminile nel recital “Jesus Christ Superstar” con la compagnia Reversal Simmetry. Nel 2016, oltre a vincere il premio “Incanto” per il migliore arrangiamento e la migliore performance, realizza “Intanto dentro un circo”, il suo primo disco da cantautrice di cui ha curato anche gli arrangiamenti. Nel 2016 viene selezionata per il progetto Mi Sento Indie di Radiocoop e Irma Records e pubblica l’EP “Mi sento Indie: Alessandra Rugger“. Nel 2017 esce il videoclip del suo singolo “In volo“. Il nuovo album dal titolo “Prima o poi” (LaPOP), anticipato lo scorso gennaio dal singolo “Vento”, è disponibile sulle piattaforme digitali e nei digital stores a partire dal 13 marzo.