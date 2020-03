Luca Maris: ecco in anteprima il video ufficiale del suo nuovo singolo Messaggio Perfetto

A distanza di diversi mesi dal successo di vendite e radiofonico di Luna e sole, Luca Maris torna a parlarci del concetto di amore nella più pura delle sue accezioni. Un nuovo brano coerente con i suoi ideali di vita, che porta in opera la sua vera identità, il rispetto per i suoi valori, maturati in un percorso di vita non facile ma dal quale ha saputo realizzare una filosofia esistenziale dove i sentimenti, le emozioni e la fede sono il filo conduttore che riverberano nelle vibrazioni dell’universo.

Luca Maris lancia un messaggio di amore per il prossimo con un linguaggio universale che appartiene a tutti, dal bambino all’anziano, come un dono ed una missione educativa che ricopre un ruolo prioritario nella sua etica e nei suoi ferrei valori morali.

L’idea del brano di Luca Maris è quella di trasmettere, attraverso il linguaggio della canzone, un messaggio di amore per il prossimo universale e positivo, per cercare di invogliare le persone a porsi degli obbiettivi importanti, e soprattutto ad attivarsi per realizzarli senza paura; scegliere il bene e non il male è il punto chiave di Messaggio Perfetto, il non lasciarsi condizionare dalle mode, e avere il coraggio di dire di no anche quando sembra costarci caro. Il singolo esce con un video lanciato su youtube di cui vi proponiamo la visione:

Luca Maris: l’artista eclettico che ama la vita

Il cantautore napoletano ne ha fatta di strada prima di arrivare dove si trova oggi. Dagli anni 90 al 2020 è riuscito a crearsi una carriera vincente, senza mai perdere di vista quelli che considera i principali valori dell’esistenza umana: l’amore per il prossimo in ogni sua forma. Pur non avendo avuto una vita molto semplice è riuscito a credere in se stesso e a superare tutti gli ostacoli che si sono interposti tra lui e la sua passione per la musica. Proprio per questo il suo messaggio artistico espresso in diversi contesti e forme resta sempre lo stesso: amiamo e rispettiamo il prossimo, cercando sempre di far vincere il bene nella nostra esistenza.