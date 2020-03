Riunione straordinaria della Giunta regionale: ecco le misure adottate dalla Valle d’Aosta

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che nella mattinata di oggi, domenica 8 marzo 2020, si è svolta una riunione straordinaria della Giunta regionale. La giunta ha analizzato l’evoluzione della situazione sanitaria conseguente al nuovo decreto del Governo nazionale sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, uscito nelle prime ore di questa mattina.

In particolare, la Giunta regionale, conformemente alle decisioni assunte a livello nazionale al fine di tutelare la salute pubblica, ha sottolineato la decisione della chiusura Casinò de la Vallée in coerenza con la chiusura delle altre Case da Gioco presenti sul territorio nazionale. A seguito dell’attuale situazione sanitaria e di un confronto con le altre realtà alpine è stata concordata la prossima chiusura degli impianti di risalita, le cui modalità saranno definite in un incontro odierno con i presidenti delle società degli impianti.

Sempre secondo quanto dettato dal decreto nazionale, a partire da domani saranno sospese al pubblico le attività di tutte le biblioteche del territorio, compresa la Biblioteca Bruno Salvadori di Aosta. Sono già chiusi da oggi, domenica 8 marzo, i castelli e i musei, Forte di Bard compreso.