A seguito delle ultime informazioni relative al Virus COVID-19, è stato deciso e ufficializzato il rinvio di Wedding Industry Meeting, che si terrà presso La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena in data 11 e 12 novembre 2020. Di seguito la lettera ufficiale di Tommaso Corsini, di Corsini Events Group, in qualità di organizzatore dell’evento.

“Nelle ultime settimane e, specialmente, negli ultimi giorni, abbiamo assistito alla diffusione di informazioni alcune delle quali corrette ad altre decisamente scorrette. Quanto accaduto a causa del Virus COVID-19 sta portando giustamente l’attenzione di molti fornitori ed anche di altrettante agenzie a dover rimandare eventi, riprogrammare incontri, conferenze stampe, fiere e congressi, e così anche per molti matrimoni che sono stati interessati da cambiamenti dell’ ultimo minuto.

Fin da principio sia Io, quale amministratore di Corsini.Events group, che Carlotta Ferrari, Direttrice di Destination Florence convention & Visitors Bureau, assieme alle istituzioni competenti, ci siamo trovati allineati e contrari a qualsiasi modifica relativa alla programmazione del Wedding Industry Meeting.

Tuttavia, con il passare dei giorni, stando in constante contatto con Sponsors, Buyers e Sellers ci siamo resi conto che molti dei partecipanti debbano concentrarsi sulla riprogrammazione della stagione avvenire. Inoltre, alcune redazioni internazionali hanno purtroppo dovuto ritirare il loro corrispondente, ed anche alcuni Buyer hanno dovuto mettere in forse la loro partecipazione.

Il Wedding Industry Meeting, oltre ad un‘occasione di incontro tra Buyer e Seller, è il più importante evento della nostra destinazione, un punto di incontro, di confronto e di costruzione di strategie per la Toscana.

Proprio per questo abbiamo concordato che non sarebbe stato saggio obbligare seller e buyer alla partecipazione ad un evento promo-commerciale nel mentre, molti, necessitano di riordinare la pianificazione e l’organizzazione della propria stagione di Matrimoni e di Eventi.

Ora è necessari fare squadra lavorando per risolvere quanto accaduto in questi giorni, e rimandare questo nostro appuntamento a dopo la stagione. Per costruire la stagione 2021 e poter confrontarci sull’andamento della stagione 2020.

Abbiamo quindi già Concordato le Nuove date del WEDDING INDUSTRY MEETING 2020 che saranno Mercoledì 11 e Giovedì 12 Novembre 2020. Per questo vorrei ringraziare in primis Le Location Partner di Wim: Hilton Borgo la Bagnaia ed Il Comune di Siena.

Vorrei ringraziare per il continuo sostegno tutti gli sponsor: Galateo Ricevimenti, Pellicci e Meschi, Simone Bertini, JD Events, MCM Impianti, Studio Fotografico Righi, Pirotecnica Soldi, Florence Town, Relais Villa Olmo, Just Tuscany, Lumen Invoco, Plume Entertainment, Tipografia Artistica Fiorentina, SSDLAB e Preludio Noleggi per la loro straordinaria professionalità, disponibilità e comprensione in questa situazione complessa.

Vorrei inoltre Ringraziare tutte le istituzioni : Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Firenze, Comune di Siena, Camera di Commercio di Firenze e Toscana Aeroporti per aver riconfermato il loro sostegno a questa importante iniziativa anche nella sua nuova data.

Ringrazio Sinerbit per continuare a gestire la comunicazione dell’evento e Ringrazio Destination Florence Convention & Visitors Bureau per il costante supporto nell’organizzazione di ogni fase dell’evento.

Certo di trovare la vostra comprensione, mi auguro che tutti abbiate la possibilità di partecipare nelle nuove date. Nel caso siate impossibilitati a partecipare nelle nuove date vi preghiamo di contattare weddings@conventionbureau.it.

Da Parte nostra l’impegno di fare, a Novembre, Un WIM20 ancora più straordinario di quanto avevamo già in mente. Nella speranza che possiate avere la migliore stagione di sempre, vi auguro la migliore delle prosecuzioni possibili.

I miei più cordiali saluti,

Tommaso Corsini

Founder & Producer of Wedding Industry Meeting“.