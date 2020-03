Milano. Il Paesaggio Sonoro dalla savana al canto

La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado propone, il 7 marzo 2020, il seminario intitolato Il Paesaggio Sonoro, aperto a tutti e dedicato e alla storia e all’evoluzione del paesaggio sonoro e al suo rapporto con il mondo umano e animale. L’umanità ha vissuto immersa in un ambiente naturale immodificato per il 94% del tempo trascorso sul pianeta.

Per questo motivo il paesaggio sonoro naturale induce tuttora in noi emozioni contrastanti di gradimento e di paura. Il concetto di musicalità intrinseca fa riferimento proprio alle risposte emozionali che l’ascolto dei suoni naturali provoca negli esseri umani e anche in altre specie animali. Dopo migliaia di anni dall’origine dell’uomo il linguaggio è stato tra le competenze che hanno permesso alla nostra specie di modificare l’ambiente circostante, dando così origine all’evoluzione culturale e trasformando Inevitabilmente il paesaggio sonoro originario.

Il seminario, nell’Anno Internazionale del Suono, ripercorrerà questa storia attraverso ascolti e piccoli esperimenti legati alle reazioni emotive generate dai suoni nelle specie che abitano la terra. Tenuto da Daniela Lenti Boero, Il Paesaggio Sonoro è strutturato in due parti: la prima si concentra sui suoni della terra e la comunicazione nel mondo animale;

la seconda parte esplora le origini della vocalità umana e l’evoluzione del paesaggio sonoro.

Il paesaggio sonoro dalla savana al canto

Sabato 7.3.2020

Prima parte

ore 10.00 – 13.00

Suoni della terra

Suoni e comunicazione del mondo animale

Seconda parte

ore 14.30 – 17.30

Origini della vocalità umana

Evoluzione del paesaggio sonoro

A tutti gli iscritti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita per tutti gli interessati. Si richiede, entro il 2 marzo 2020, l’iscrizione all’indirizzo mail

a.dicesare@fondazionemilano.eu.

Daniela Lenti Boero, laureata in medicina e chirurgia, è specializzata in anestesiologia e rianimazione e in psicologia medica. Ha conseguito un dottorato in etologia e un post dottorato in bioacoustica. Ha insegnato geografia, psicologia dei processi cognitivi, psicologia della musica, psicobiologia ed educazione ambientale presso le università di Milano, Torino, Urbino e Valle d’Aosta. È autrice di oltre 100 pubblicazioni, tra articoli scientifici e comunicazioni a congressi in inglese, volumi e capitoli di libri in lingua italiana per le case Editrici Zanichelli, Mursia, Franco Angeli, Edizioni Goliardiche e Quattroventi. Ha condotto numerosi studi sulla comunicazione non verbale umana, sull’evoluzione del linguaggio, sul pianto del neonato e sul comportamento animale, in particolare la marmotta alpina e il pappagallo cenerino. Oggi è un ricercatore indipendente, e i suoi interessi vertono sulle sonorità dell’ambiente naturale e sull’educazione ambientale. Nel tempo libero ama viaggiare a piedi: ha percorso il Camino di Santiago, la Gran Randonnée della Corsica, la Rota Vicentina in Portogallo, i sentieri che conducono ai campi base dell’Annapurna e dell’Everest in Nepal e del Kangchenjunga in Sikkim. È stata in Uzbekistan, India, Nepal, Vietnam, Brasile, Argentina, Sudafrica, Mongolia, Russia e in molti paesi europei.

