Oristano: si presenta Su Kokku, pamphlet di Oscar Piano

Indipendentismo e libertà: due termini chiave da sempre importanti per l’identità del popolo sardo. Una tematica che da sempre interessa ed affascina i più, di questo ed altro si può leggere tra le righe del testo di Oscar Piano, Su Kokku.

Il 29 febbraio alle ore 10.00 am, presso la sala conferenze della Società di Mutuo Soccorso, SOMS, in via Solferino ad Oristano si presenta Su Kokku un testo bilingue scritto in Italiano e Limba Sarda campidanese. Tra le pagine del pamphlet a metà tra romanzo storico e di ispirazione fantastica, si scorge il sogno di libertà di un Sardo. Non un sardo a caso ma quello di Doddore Meloni, figura ribelle dell’indipendentismo sardo.

L’autore, attraverso le pagine, racconta di una Sardegna quasi dimenticata carica di simbolismo. Oggi il pendaglio di onice o ossidiana fa parte del classico merchandising artigianale presente ovunque dagli aeroporti alle bancarelle per turisti ma, il significato del pendente nero è tutt’altro e ben lo si conoscerà leggendo le pagine del testo di Piano.

L’identità di un popolo, quello sardo, la si scopre passo passo leggendo Su Kokku, protagonisti: un giovane del 99 e non solo.

Nel pamphlet bilingue che sebbene si tratti della prima pubblicazione di Piano, ha una narrazione attenta e dettagliata, carica di simbolismi e simbologia.

Non solo la crisi identitaria del popolo sardo ma anche la voglia di ribellione ed indipendenza.

Nel testo di Oscar Piano si trovano diversi spunti di riflessione ed inevitabilmente tutti ed in particolare i sardi, non potranno fare a meno che riconoscere Salvatore, Doddore, Meloni.