Verande Lombardia: professionalità e un giusto rapporto qualità-prezzo

Nonostante le crisi economiche degli ultimi anni, alcune aziende hanno saputo proporre un modello adeguato alle nuove situazioni, puntando sulla qualità e mantenendo allo stesso tempo dei prezzi contenuti. In questo modo è possibile offrire un servizio professionale ed efficiente, supportando i clienti in ogni momento.

È il caso di Verande Lombardia, un’azienda italiana specializzata nei servizi di progettazione e installazione di verande a Milano e in tutta la Lombardia, con circa 15 anni di esperienza nel settore e un forte riscontro positivo, con più di mille clienti che si sono già rivolti all’impresa milanese e hanno lasciato una recensione di apprezzamento.

La storia di Verande Lombardia

Quasi 15 anni fa nasce l’azienda Verande Lombardia, con un nuovo progetto incentrato sulla posa in opera di qualsiasi modello di veranda. In particolare l’impresa è un produttore di serramenti in PVC e in alluminio, perciò molte delle strutture proposte sono realizzate direttamente all’interno dello stabilimento aziendale.

Qui il gruppo può effettuare lavorazioni di altissima qualità, grazie alla presenza di professionisti specializzati, macchinari di ultima generazione e una lunga esperienza nella progettazione delle verande. Ciò permette di garantire un’installazione a regola d’arte, per soddisfare ogni necessità tramite la collaborazione con importanti imprese italiane del settore.

Ad oggi è presente in tutta la Lombardia, tra cui le zone di Milano, Como, Bergamo, Varese, Pavia e Brescia.Inoltre sta aumentando il suo raggio d’azione, offrendo servizi qualificati anche nell’area di Torino e in tutta la provincia. Il punto di forza dell’azienda è l’ottimo rapporto qualità-prezzo garantito, con un servizio completo che consente di accompagnare ogni cliente durante tutte le fasi, dalla progettazione all’installazione delle verande per giardini, balconi e terrazzi.

Perché conviene installare una veranda?

Le verande sono delle strutture estremamente pratiche e accattivanti, in grado di valorizzare qualsiasi ambiente esterno della casa o di un locale commerciale. Con l’evoluzione tecnologia, al giorno d’oggi, è possibile costruire modelli di qualsiasi materiale, con progettazioni accurate e personalizzate, possibili con l’utilizzo di moderni software di disegno e grafica 3D.

Le realizzazioni di Verande Lombardia offrono uno stile personalizzato, in base alle esigenze dei clienti, con il supporto e le indicazioni del team di professionisti dell’azienda. In questo modo è possibile produrre strutture dall’elevata bellezza estetica, perfettamente integrate nel contesto ambientale in cui andranno installate. Le verande proteggono da qualsiasi fenomeno climatico, offrendo una copertura accattivante e robusta tutto l’anno.

Ciò consente di trasformare giardini e terrazzi, creando zone intime e riservate in cui rilassarsi, trascorrere il tempo libero o svolgere l’attività lavorativa in maniera più produttiva e confortevole. Allo stesso tempo è possibile valorizzare locali commerciali come bar e ristoranti, per fornire ai propri clienti uno spazio incantevole dove passare piacevoli momenti insieme ad amici e parenti.

Da non sottovalutare è il risparmio energetico garantito da queste strutture, le quali permettono di abbattere i consumi e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Inoltre installare una veranda in casa o in un ambiente aperto al pubblico consente di aumentarne il valore commerciale, una spesa che si ripaga nel tempo e rende l’abitazione o il locale più facile da rivendere, ottenendo anche un prezzo più alto da parte dell’acquirente.

Realizzazione e montaggio verande: i servizi di Verande Lombardia

Da circa 15 anni Verande Lombardia propone ai propri clienti un servizio qualificato per la progettazione, la realizzazione e il montaggio di verande. In particolare l’azienda è in grado di creare qualsiasi tipo di struttura, da quelle esterne alle verande per bar, ristoranti e hotel, dalle vetrate panoramiche ai balconi e ai terrazzi verandati, oltre alla chiusura di porticati e pergolati.

L’impresa mette a disposizione un servizio completamente personalizzato, per la realizzazione di verande su misura in base alle indicazioni di ogni cliente. Inoltre è possibile usufruire di sconti speciali fino a 25%, per beneficiare di un servizio di qualità a costi ridotti, un aspetto indispensabile per contenere le spese. L’azienda fornisce anche supporto per l’ottenimento degli sgravi fiscali previsti dalle normative di legge, con i quali ricevere uno sconto fino al 50% sull’installazione delle verande.

Durante la fase progettuale vengono presi in esami tutti i fattori più importanti, come la destinazione d’uso, l’orientamento, il livello di schermatura solare, le aperture e la morfologia della veranda. In più è possibile integrare all’interno dei sistemi moderni di aerazione, illuminazione, controllo e riscaldamento, con tecnologie di ultima generazione per rendere ogni struttura sofisticata, comoda e confortevole.

Per maggiori informazioni basta richiedere un preventivo gratuito, per ricevere una proposta di spesa dettagliata da valutare prima di confermare l’intervento. L’azienda mette a disposizione un sito web, Verandelombardia.it, per scoprire i servizi e contattare i professionisti del gruppo tramite email, altrimenti basta chiamare il servizio clienti al numero 339 307 4380, per conoscere come valorizzare il proprio immobile con una veranda Made in Italy esclusiva al miglior prezzo possibile.