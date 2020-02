Cosa fare a Forte dei Marmi in Toscana, ecco alcuni consigli

Tra le mete turistiche più gettonate della Toscana, Forte dei Marmi è davvero incantevole, soprattutto in estate, grazie alla bellezza del mare e al magnifico sfondo delle Alpi Apuane. Il nome è legato al più antico centro commerciale in Versilia, quello dell’estrazione di pietre calcaree per realizzare marmi di alta qualità, resi immortali dalle sculture di Michelangelo.

Situato nel nord della Toscana, Forte dei Marmi è facilmente raggiungibile da Livorno, Genova – attraverso l’Autostrada A12 – e Viareggio, percorrendo il lungomare verso nord fino a Marina di Pietrasanta. Chi viene da Firenze dovrebbe prendere la A11 Firenze – Mare, girare a Lucca verso Viareggio.

Cosa fare a Forte dei Marmi?

Mare e natura

Prima di tutto non perdere una bella passeggiata lungo la spiaggia e il “corso” di Forte dei Marmi, una strada lunga 5 km di fronte al mare, dotata di bar, ristoranti, palme e querce dove trovare un po’ di refrigerio dall’afa estiva.

La notevole estensione della spiaggia rende la cittadina ideale per godersi il mare senza subire l’eccessivo affollamento turistico e allo stesso tempo si ha una grande scelta nel momento in cui si va a cercare un albergo a forte dei marmi vicino al mare . In città poi, è possibile ammirare il famoso “Fortino” – che dà il nome alla città – una fortezza granducale risalente al XVIII secolo.

Gli amanti del trekking potrebbero essere felici di sapere che ci sono alcuni ottimi itinerari fino alle Alpi Apuane, ben visibili dalla città, con percorsi completamente attrezzati e panoramici. Le rinomate Grotte del Vento sono raggiungibili in un’ora di auto, mentre per raggiungere Pisa e Lucca ci vorranno meno di 30 minuti.

Shopping e mercatini

Simile a Cannes e St Tropez, lo shopping nel centro di Forte Dei Marmi riflette la sua clientela di fascia alta. Ci sono negozi di tutti i migliori designer italiani insieme a boutique locali che vendono un mix di articoli da spiaggia e abbigliamento da resort.

La passeggiata sul lungomare è scandita da negozi e eleganti boutique, mentre ogni mercoledì in centro in Piazza Donatori degli Organi c’è un grande mercato per fare shopping a prezzi stracciati.

Il mercato dell’antichità è un altro appuntamento tradizionale (ogni secondo sabato e seconda domenica del mese) in Piazza Dante; il 28 agosto merita una visita anche la colorata Grande Fiera di Sant’Ermete lungo via Matteotti. C’è molto divertimento e intrattenimento sul lungomare della Versilia, dove gustare buona musica, compagnia e pesce fresco locale.

Esplorare la Versilia

Uno dei motivi per adorare Forte Dei Marmi? Perché la sua posizione sulla costa centrale italiana significa avere a disposizione molte opzioni per le gite giornaliere. In 90 minuti di auto puoi andare fino a nord di Genova , dirigerti verso Portofino, fare una gita in barca alle Cinque Terre (o il meno noto Porto Venere) o andare a sud verso Viareggio, Lucca o persino Firenze.

C’è chi si trasferisce ufficiosamente sulle spiagge toscane da giugno a settembre e chi vi trascorre un fine settimana e se ne innamora follemente. Goditi i “sapori del mare” e scopri tutte le attività che è possibile fare in questa splendida cittadina sul Tirreno.