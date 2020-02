Lombardia modello per solidarietà e senso civico

“L’attenzione verso le fragilità, lo spirito di inclusione sociale, il rispetto del prossimo fanno della Lombardia un modello di solidarietà e senso civico per l’intero Paese. Nella nostra regione un cittadino su sette è impegnato in azioni di solidarietà mentre ben il 20% finanzia associazioni di volontariato che si occupano di sociale, contro il 15% della media nazionale”. Lo ha ricordato l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, a margine della presentazione della ‘Civil Week’, evento dedicato alla solidarietà in programma a Milano dal 5 all’8 marzo. “Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore – non può che sostenere iniziative come queste di grande coinvolgimento pubblico. Iniziative in cui si rafforzano le relazioni sociali facendo crescere allo stesso tempo il senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla comunità”.

Oltre 8.000 le realtà lombarde che si dedicano agli altri esempio per Civil Week

“Sono oltre 8.000 le associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni e organizzazioni di volontariato – ha sottolineato Bolognini -. La realtà più consistente è quella delle organizzazioni di volontariato, che contano per il 58% del totale. Seguono le associazioni di promozione sociale con il 27%, quelle senza scopo di lucro con il 6,6% e quelle di solidarietà familiare con il 6%. Un quadro di eccellenza nell’attenzione verso l’altro – ha aggiunto – che è favorito dal sistema di welfare della Lombardia”.

Contributi specifici

“Questo riconosce e valorizza – ha concluso Bolognini – i contributi specifici che ciascun soggetto sociale presente sul territorio. E lo mette a fattor comune per la costruzione del benessere complessivo della comunità. Inoltre, favorisce l’integrazione tra realtà profit e non profit. Una visione positiva e lungimirante confermata dall’incremento dei progetti presentati nell’ultimo bando 2019”.