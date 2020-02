Ludogorets-Inter 0-2. Con un grande secondo tempo i nerazzurri ipotecano la qualificazione agli ottavi

Ludogorets-Inter 0-2. La squadra di Conte si impone nella gara d’andata e ipoteca la qualificazione agli ottavi grazie al 2-0 di Razgrad.

Gara bloccata nel primo tempo, con un paio di occasioni per Biraghi e poco più. Nel secondo tempo il palo di Sanchez in avvio e la prima gioia in nerazzurro di Eriksen, protagonista anche di una traversa colpita poco dopo.

Nel recupero Lukaku fa il bis su rigore. Tra una settimana il ritorno a San Siro dove non ci sarà Lautaro, diffidato e ammonito.